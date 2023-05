Presidencia exige investigación exhaustiva sobre el caso de la escolar que falleció tras ingerir pastillas en colegio

La Presidencia de la República lamenta la muerte de la menor de 11 años que habría ingerido clonazepam como parte de un reto viral. Ante esto, pide investigación exhaustiva del caso para esclarecer los hechos.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de la menor de 11 años de edad en Independencia y transmitimos nuestro pesar y condolencias a sus padres y familiares. Exigimos que se realice una investigación rápida y exhaustiva para esclarecer los móviles de este hecho", se puede leer en su cuenta de Twitter oficial.

El pasado lunes, la menor se encontraba en la escuela y las auxiliares de la I.E Imperio del Tahuantinsuyo avisaron a los padres que habían trasladado a la niña a un establecimiento de salud debido al consumo de dos pastillas (una rosada y una azul) de clonazepam.

En vista que el caso era de gravedad, la escolar fue llevada al Hospital Cayetano Heredia y fue internada en el Área de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico de muerte cerebral.

Sin embargo, hoy a las 4:45 a.m., el nosocomio informó a través de un comunicado el deceso de la paciente.

La tía de la menor de edad, manifestó para Exitosa que su sobrina presuntamente sufría de bullying en la escuela por su corte de cabello.

Los padres de la niña desmintieron tales afirmaciones, diciendo que lo dicho por la tía de la recientemente fallecida no condice con la realidad de los hechos.

Puesto que, para ellos su hija no padecía de bullying y en caso sufriera ese tipo de acoso "se los hubiera comentado".

"No, no, esa es una falsa alarma. Ella no sufría de bullying porque ella nos habría comentado. Tampoco se trataría de un reto viral", dijo para Exitosa.