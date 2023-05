Escolar de 11 años murió tras consumir Benzodiazepina en colegio: ¿Para que se usa este fármaco?

El reciente análisis de la Fiscalía, en el cadáver de la escolar de 11 años que falleció por ingerir un medicamento en su colegio, dio positivo en Benzodiazepina. Ante ello, es preciso conocer para qué se usa este fármaco y los riesgos que conlleva.

Como se sabe, este caso fue de interés nacional tras divulgarse múltiples versiones de qué motivaron a la menor a tomar la decisión de engullir una cápsula que, en ese entonces, era de carácter incógnito.

Este medicamento tiene propiedades psicotrópicas con efectos sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Mayormente los galenos recetan esta sustancia para disminuir la excitación neuronal en pacientes que tienen diversas afecciones, especialmente psicológicas.

Personas con fobias, ansiedad generalizada, trastornos obsesivos compulsivos y esquizofrenia. Asimismo, en algunas oportunidades, se utilizaron para contrarrestar enfermedades crónicas estresantes, cáncer, alteraciones cardiovasculares o reumáticas.

A detalle, su fórmula química es C15H12N2O, y su denominación acaba en las terminaciones "am o an" como el Triazolam, Oxazolam, Midazolam, Diazepam, Lorazepam o Lormetazepam, entre otros.

Al poseer un público con problemas psicológicos, este elemento regularmente genera dependencia, por lo que un especialista necesita determinar la cantidad exacta y el número de dosis que necesita cada persona.

Frente su frecuente consumo, el funcionamiento psicomotriz sufre un notable deterioro con la aparición de somnolencia, dificultades en la atención, problemas de memoria y concentración. En casos de sobredosis, pueden incluso provocar "depresión respiratoria" llevando a la muerte.

Pese a conocerse que, la menor ingirió Benzodiazepina aún no se conoce las razones que la llevaron a tomar tal decisión. Inicialmente, la versión más comentada fue que la menor se sometió a un reto viral.

No obstante, Yosber Rodríguez, padre de la pequeña, rechazó esta alternativa y otra que apuntaba a un presunto cuadro de bullying sufrido por su hija, debido al corte de su cabello.

"No, no, esa es una falsa alarma. Ella no sufría de bullying porque ella nos habría comentado. Tampoco se trataría de un reto viral", dijo a Exitosa.