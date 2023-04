"Rechazo ser partícipe de una organización criminal": Fray Vásquez rompe su silencio

02/04/2023 / Exitosa Noticias / Política

El sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez se encuentra en la clandestinidad y brindó entrevistas a dos programas dominicales, señalando que viene coordinando con personal de la Fiscalía y la Policía Nacional para entregarse y no manchar su imagen al ser capturado tras verse involucrado en actos de corrupción.

"Hay muchos personajes que vienen siendo, aspirando a una colaboración eficaz, pues lamentablemente, no lo están diciendo todo, dicen lo que les conviene. Yo estoy dispuesto a dar mis declaraciones ante la Fiscalía pero solamente le he pedido que se respete el debido proceso. (...) Yo he pedido a la Fiscalía, en los últimos acercamientos que ya hemos tenido, igual también he pedido al equipo especial de la policía nacional, que seguimos coordinando para ver un posible entendimiento y ponernos a derecho, principalmente, para decir las cosas como ha sido", manifestó Fray Vásquez desde un lugar desconocido.

¿De qué se le acusa?

Como se recuerda, el sobrino del expresidente Pedro Castillo, lleva 370 días escondido, tras presentarse una investigación en su contra desde el 8 de marzo del 2022, donde un juez ordenó su prisión preventiva por el caso Tarata III, luego de las confesiones de Karelim López por las reuniones con funcionarios para coordinar la licitación de un puente en San Martín. Asimismo, es investigado por los casos Asesores en la Sombra y el de obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Asimismo, rechazó que él sea el "brazo operativo" de los actos de corrupción que involucra a su tío Pedro Castillo, y que solo buscaba la forma de apoyarlo como un familiar más.

"En la campaña participé como familia, como sobrino que cualquiera pues a un familiar y más si es por tratarse de una campaña electoral presidencial ¿no? Entonces, eso, opté por apoyar de la forma voluntaria, de la forma desinteresada por ver que nuestro país pueda cambiar de alguna u otra forma", señaló durante la entrevista.

"No existen pruebas contundentes que me inculpen"

Por otro lado, consideró que no existen pruebas suficientes para que sea vinculado con los actos ilícitos por los cuales se le viene investigando. También rechazó haber llevado a personas o empresarios a reunirse con Pedro Castillo, además de recibir dinero por cada encuentro.

"La política es un tema cerrado"

Ante la pregunta sobre su relación la actual presidenta de la República manifestó: "Con respecto a la presidenta Dina Boluarte, yo la conocí en campaña también, por una persona que siempre también llego a visitar la casa de Sarratea, la cual ya fue embargada por autoridades peruanas. No quiero interferir en temas políticos, me interesa actualmente mi tema legal. La política es un tema cerrado y no pretendo participar en ella".

Expresiones de su abogado, Iván Ramírez

Por otro lado, el abogado de Fray Vásquez, Iván Ramírez habló sobre el caso de Fray Vásquez y las investigaciones en su contra: "Con Juan Silva, ellos se han reunido en la campaña política, se reunieron ahí. (...) Pero no existe ningún tipo o pacto sólido para beneficiar a alguna empresa o ganar una licitación pública con el Estado. (...) No hay ningún elemento corroboratorio, ni pruebas".

Asimismo, Iván Ramírez indicó que la colaboración eficaz no era procedente desde su punto de vista y que podrían conversar nuevamente con el Ministerio Público.

"Nosotros no estamos para atacar al Ministerio Público, sino para ayudar en las investigaciones y que Fray pueda colaborar, pero no eficazmente como lo señalan sino en libertad, se sienta declara como buen testigo".

Además, reconoció que su patrocinado le confirmó que sí estuvo en casa de Jorge Hernández Fernández, conocido como 'El Español'. Sin embargo, los detalles de las circunstancias lo revelará Fray Vásquez en su momento. Además rechazó vinculaciones con Luis Vera Llerena y López Alfaro.