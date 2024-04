Dina Boluarte descarta tener bancada en el Parlamento: "Pero tengo a congresistas que aman el Perú"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, expresó su agradecimiento hacia los integrantes del Congreso de la República debido a que le brindan un "apoyo democrático". Según manifestó, actualmente el Poder Ejecutivo y el Legislativo se encuentra "firme y unido", por lo que "coordinan" de manera cercana.

Durante un evento, la mandataria brindó declaraciones a los medios de comunicación donde nuevamente resaltó la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

"Quizá yo no tenga una bancada pero tengo a los congresistas demócratas que aman al Perú y con ellos y con todos los demócratas de la patria seguiremos apostando por esa amplia unidad, por el desarrollo del país y por un Perú más unido", dijo a la prensa, este martes 30 de abril.

De tal modo, Boluarte Zegarra descartó tener una bancada en el Congreso de la República, sin embargo, aseguró que hay congresistas "demócratas" que se encuentran de su lado. Además, manifestó el compromiso de su Gobierno para tener un Perú "más unido".

Cabe mencionar que, estas declaraciones se brindaron durante una actividad oficial en Palacio de Gobierno: 'Suscripción del contrato para el servicio de asistencia técnica del proyecto Chavimochic - Tercera Etapa'.

En tal sentido, la jefa de Estado, Dina Boluarte, señaló que la firma del contrato de Estado a Estado para el servicio de asistencia técnica del Proyecto Chavimochic Tercera Etapa, demuestra el firme compromiso con el agro del país, así como la alimentación mundial.

Además, explicó que la confirmación de la ampliación de esta iniciativa de mejora agrícola formó parte de la acción de destrabe de proyectos que inició su Gobierno.

"Hoy este Gobierno demuestra su compromiso con el agro nacional, pero también con la alimentación internacional, sabemos que estamos pasando un momento de seguridad alimentaria y si no pensamos en el agua y en la agricultura y si no pensamos en asegurar nuestras semillas no estamos pensando en asegurar la alimentación mundial", precisó a los medios.