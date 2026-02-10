Fernando Rospigliosi indica que posible salida de José Jerí debe ser por vacancia

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, dio detalles sobre la continuidad o no del presidente encargado, José Jerí. Así, detalló que el mandatario tendría que pasar por un proceso de vacancia y no de censura.

Ello, luego de realizarle la consulta a un grupo de constitucionalistas respecto al procedimiento a seguir. A ello se suman las reiteradas mociones de censura en contra del jefe de Estado, mas este no sería el procedimiento adecuado para su salida del cargo.

Jerí pasaría por vacancia

José Jerí pasaría por un proceso de vacancia y no de censura de llegar a un consenso entre los congresistas. Esta fue la decisión de 7 de 10 expertos constitucionalistas tras la consulta del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi.

De esta forma, el modelo de censura quedaría descartado por parte de los parlamentarios, según la recomendación constitucional. Así, el procedimiento aplicable sería una vacancia al presidente de la República y no censura como presidente del Congreso.

"Hay unanimidad en lo que han respondido. Si se quiere sacar al presidente Jerí hay que vacarlo, no censurarlo como presidente del Congreso", indicó.

Rospigliosi informó que los constitucionalistas consultados son Natale Amprimo, Ernesto Blume, Domingo García-Belaúnde, Enrique Ghersi, Wilber Medina, Aníbal Quiroga y Óscar Urviola; quienes coincidieron que corresponde el proceso de vacancia.

El presidente del Congreso indicó que el modelo de censura aplica para ministros de Estado u otras autoridades políticas mas no al presidente de la República.

De manera particular, Rospigliosi ha declarado que no respalda ni la censura ni la vacancia presidencial por considerar que faltan pocos meses para las elecciones generales.

Más de 53 firmas para sesión extraordinaria

El pasado 4 de febrero, la congresista Ruth Luque informó que ya se contaban con más de 53 firmas para convocar a un pleno extraordinario para debatir las mociones de censura y vacancia contra José Jerí.

La iniciativa fue impulsada por Renovación Popular y la congresista no agrupada Flor Pablo, y requiere un mínimo de 78 adhesiones para ser admitida por el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

"Rospigliosi busca que las mociones de censura contra Jeri no se debatan y pretende con sus "asesores legales" decir que corresponde una vacancia", escribió Luque.

Rospigliosi busca que las mociones de censura contra Jeri no se debatan y pretende con sus "asesores legales" decir que corresponde una vacancia, así mantener a Jeri. El pedido de pleno extraordinario sigue en marcha ya van más de 53 firmas. pic.twitter.com/gxZtxTgJW8 — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) February 4, 2026

Desde entonces, la discusión respecto a la salida o continuidad de José Jerí se mantiene en vilo. Por lo pronto, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi reitera que el proceso a seguir sería el de vacancia.