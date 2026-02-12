Valer sacude el tablero: Pide a José Jerí someterse a cuestión de confianza

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Héctor Valer, de la Bancada Somos Perú, envió el Oficio N° 355 al despacho del Presidente de la República, José Jerí, en donde le solicita que presente una cuestión de confianza ante el Pleno del Congreso respecto a su investidura como Jefe de Estado.

En el documento, el parlamentario plantea que sea el propio mandatario quien someta su permanencia en el cargo a la decisión del Legislativo, en medio del actual escenario político.

"Dado los hechos acontecidos durante estos meses respecto a su conducta personal y como Jefe de Estado, respetuosamente me permito invitarlo a que usted mismo sea quien presente una cuestión de confianza de su investidura ante el Pleno del Congreso" señaló.

#EnVivo



Héctor Valer, congresista de Somos Perú, envió hoy un documento al presidente José Jerí "invitándolo" a que presente una cuestión de confianza ante el Congreso



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/hrg1h9sE9w pic.twitter.com/5871pMfgRS — Canal N (@canalN_) February 12, 2026

Debate sobre la figura constitucional

La cuestión de confianza es un mecanismo contemplado en la Constitución y en el Reglamento Interno del Congreso. Está diseñada para que el Presidente del Consejo de Ministros solicite el respaldo del Parlamento al presentar su gabinete o para respaldar políticas públicas del Ejecutivo. También puede ser planteada por ministros en temas vinculados a la política general del Gobierno.

Sin embargo, la Constitución establece que no procede en materias relacionadas con reformas constitucionales ni en asuntos que afecten competencias exclusivas del Congreso. Además, el artículo 134 señala que esta herramienta no está prevista para ratificar directamente al Presidente de la República en el cargo.

El parlamentario por Somos Perú sostuvo en su oficio que la cuestión de confianza permitiría aclarar la situación política y conocer si el mandatario mantiene el respaldo del Legislativo. Recordó que este mecanismo sirve para que el Ejecutivo dé cuenta de su gestión ante el Congreso.

Oficio N.° 355 del Congreso pediría al Ejecutivo hacer una Cuestión de Confianza.

Avanza recolección de firmas

Mientras tanto, en el Congreso de la República continúa la recolección de firmas para convocar a un Pleno Extraordinario. El objetivo es debatir las mociones de censura presentadas por distintas bancadas contra José Jerí.

Según informó la fujimorista Patricia Juárez, hasta la tarde del jueves se habían reunido 76 de las 78 firmas necesarias para convocar la sesión. De alcanzarse el número requerido, el Legislativo deberá fijar fecha para el debate.

El pedido de Valer marca una posición distinta dentro del oficialismo y abre un nuevo frente en la crisis política. Aunque su propuesta no está contemplada de forma expresa para ratificar al presidente, plantea un escenario que podría intensificar el debate jurídico y político. En un contexto de tensión y división en el Parlamento, cualquier decisión podría redefinir el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo.