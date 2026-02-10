¡En problemas! Gianluca Lapadula toma DRÁSTICA decisión tras ampay con misteriosa mujer

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gianluca Lapadula es el protagonista del primer ampay de 'Magaly TV: La Firme'. Tras quedar envuelto en el escándalo por ser captado con una misteriosa mujer que no sería su esposa, el futbolista tomó una inesperada decisión.

Gianluca Lapadula ampayado con misteriosa joven

El programa de Magaly Medina volvió más recargado que nunca y esta vez con tremenda 'bomba' que dejaría en la mira a uno de los futbolistas de la Selección Peruana de fútbol que era considerado como uno de los hombres fieles que quedaría dentro de la 'Bicolor' y que encandiló y enamoró a más de uno "con su historia de amor".

En la noche del último lunes, el espacio televisivo lanzó un reportaje donde se pone en 'jaque' a Gianluca Lapadula. En las imágenes se ve al 'pelotero' disfrutando de una fiesta en Barcelona, precisamente en un lujoso restaurante llamado 'Gatsby' rodeado de varias personas.

Sin embargo, en pleno show llamó la atención verlo con dos misteriosas jóvenes en la madrugada del último 1 de febrero, un día después de que su equipo Spezia pierda 1 a 0 ante la Sampdoria por la serie B, de Italia.

Rápidamente, el popular 'Lapagol' es captado en la pista de baile con una de las mujeres, que no es su esposa Alessia Macri con quien se casó hace 10 años. Tragos vienen, tragos van, y el futbolista ítalo-peruano de 36 años de edad le agarra del brazo a la joven de cabello corto y acerca su rostro al de ella, quien no duda en tocarle el mentón. Acto seguido, ambos juntan sus labios y sus caras denotando una aparente escena de besos.

¿Qué decisión tomó Gianluca Lapadula?

Este ampay no sería el único que pondría en la mira a Lapadula, ya que recordemos que en el 2025, la modelo Macarena Gastaldo confirmó que tuvo un encuentro con el 'pelotero' en una discoteca donde bailaron pegaditos y se dieron un 'pico' pese a ser un hombre casado. Tras verse envuelto en este escándalo y estar en el 'ojo de la tormenta', 'Lapagol' tomó una inesperada decisión.

Pues bien, el 'Bambino de los Andes' optó por limitar los comentarios en sus redes sociales como Instagram, en un aparente intento de evitar cuestionamientos y críticas por su accionar en el club nocturno en el centro de Barcelona con una mujer que no es su esposa y madre de sus tres hijos.

Hasta el momento, el futbolista no se ha pronunciado sobre la escena difundida por 'Magaly TV: La Firme' y tampoco ha aclarado si se encuentra separado o divorciado de Alessia Macri.

