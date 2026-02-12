José Jerí: Congreso completa 78 firmas para convocar Pleno Extraordinario por censura contra presidente

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El futuro de José Jerí como Presidente de la República ahora depende del Congreso. Este jueves 12 por la tarde, el Parlamento completó las 78 firmas requeridas para convocar a un Pleno Extraordinario para debatir las mociones de censura y vacancia en su contra.

Mediante un oficio dirigido al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, se le solicitó convocar de manera urgente esta sesión, argumentando la censura contra Jerí en base a la "presunta comisión de inconducta funcional y falta de idoneidad en el ejercicio" de la Presidencia.

Así lo indicó el congresista Ricardo Medina, Portavoz Titular de Renovación Popular y autor del oficio, en relación al caso 'Chifagate', donde Jerí Oré sostuvo reuniones extraoficiales con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

"(Se considera) la gravedad de los presuntos actos de inconducta funcional realizados en las fechas del 26 de diciembre del 2025 y el 06 de enero del año en curso y, grave impacto y descredito social que dicho proceder generan en el ejercicio de la institución de la presidencia de la República", sostiene.

De acuerdo al oficio, el total de las rúbricas presentadas son 81. Se han consignado, en detalle, las siguientes:

11 de Renovación Popular , Alianza Para El Progreso y Bancada Magisterial.

, 9 de Podemos Perú .

. 8 de Juntos Por el Perú .

. 7 de Acción Popular .

. 6 de Avanza País y Perú Libre .

. 5 del Bloque Democrático Popular y Bancada Socialista .

. 4 de Honor y Democracia.

El resto son firmas de congresistas no agrupados.

En ese sentido, según el Artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República, la moción de censura debe debatirse y votarse entre el cuarto y el sétimo día natural después de la presentación del oficio del Pleno Extraordinario.

A partir de ahora, Rospligliosi deberá proceder a verificar el cumplimiento formal del pedido, esto eso, confirmar que las firmas cumplen el número requerido y validar que el pedido esté correctamente sustentado.

Posteriormente, deberá convocar la sesión dentro de esos plazos, a fin de que el debate y la votación se realicen conforme a lo previsto por la norma.

Valer pide a Jerí someterse a cuestión de confianza

El congresista Héctor Valer, de la Bancada Somos Perú, envió el mismo día el Oficio N° 355 al despacho del Presidente de la República, José Jerí, en donde le solicita que presente una cuestión de confianza ante el Pleno del Congreso respecto a su investidura como Jefe de Estado.

En el documento, el parlamentario plantea que sea el propio mandatario quien someta su permanencia en el cargo a la decisión del Legislativo, en medio del actual escenario político.

