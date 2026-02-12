"¡No la difamo!": Médica encara a Kelly Portalatino en hospital por pésima gestión en el Minsa

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Un momento de fuerte tensión se vivió en el hospital Goyoneche de Arequipa, donde la congresista Kelly Portalatino, de Perú Libre, fue increpada por una médica especialista en nefrología mientras realizaba una visita al centro de salud. El intercambio fue grabado y difundido por Radio Yaraví.

En las imagenes se observa a la profesional de la salud cuestionando de manera directa a la parlamentaria frente a pacientes y trabajadores del hospital.

"Yo soy una ciudadana y no le tengo miedo. Deje de hablar en nombre de las mujeres. Las mujeres tenemos derechos, las mujeres no somos estúpidas" exclamó.

Congresista habría viajado por funciones legislativas.

Cruce de acusaciones

Ante los reclamos, la congresista por Perú Libre respondió señalando que estaba siendo difamada y advirtió que presentaría una querella en contra de la doctora. Sin embargo, la nefróloga rechazó esa acusación y elevó el tono de sus críticas.

"No la difamo. Usted es médico general y alguien que solo es médico general no sabe nada. ¿Dónde esta tu registro general de especialidad? ¡No tienes! Corrupta", apuntó.

El momento generó gran sorpresa entre los asistentes al establecimiento de salud, donde los presentes intentaron calmar la situación, mientras la discusión continuaba por algunos minutos. Incluso un personal de la congresista intervino finalizado el intercambio de palabras, solicitanto pruebas ante lo referido por la profesional de la salud.

🎯Incómodo momento para Kelly Portalatino en Arequipa.



La congresista fue recibida con rechazo en el Hospital Goyeneche. Una doctora cuestionó su gestión cara a cara y los pacientes criticaron la visita, calificándola de "inútil" ante la crisis que atraviesa el hospital.... pic.twitter.com/WQCUT7gbUx — El DARDO - Noticias (@dardo_noticias) February 12, 2026

Debate por actividades políticas

El incidente se produjo en un contexto electoral. A diferencia de consejeros regionales y regidores, quienes deben pedir licencia sin goce de haber para participar en campañas, los congresistas pueden continuar en funciones mientras realizan actividades políticas.

Portalatino sostuvo que su presencia en el hospital no tenía fines proselitistas y aseguró que no llevaba ningún símbolo o distintivo de campaña. Con ese argumento, defendió que se trataba de una visita en el marco de sus funciones como parlamentaria.

Este hecho ha generado diversos comentarios en redes sociales y reabrió el debate sobre el rol de las autoridades durante periodos electorales. Más allá del cruce personal, la escena reflejó el malestar que existe en algunos sectores frente a la clase política. En espacios sensibles como los hospitales, donde la atención y los recursos suelen ser limitados, la presencia de autoridades puede generar respaldo, pero también rechazo. El episodio deja en evidencia la tensión que vive el país en un escenario marcado por la desconfianza y la confrontación pública.