Santos Saavedra comprometido con marcha pacífica en Lima: "Nosotros no somos violentos, no provocamos acciones de ese tipo"

Por medio de una entrevista para Exitosa Te Escucha, el presidente de la Central Única Nacional de Bases de Rondas Campesinas (CUNARC), Santos Saavedra, señaló la postura del conjunto que representa, a horas de llegar a Lima para incorporarse, en las marchas contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República (Toma de Lima).

En ese sentido, el representante afirmó que la participación de la CUNARC será pacífica y organizada. Asimismo, acotó que tomarán providencias para evitar que "infiltrados" realicen actos vandálicos en su nombre.

"Hay que tener autocontrol para evitar que se lleguen a extremos y que los infiltrados no se metan en nuestra lucha y quieran distorsionar las cosas", declaró en exclusiva para Exitosa.

En esa línea, acotó que la agrupación no se caracteriza por emplear severidad en las movilizaciones que participan. "Nosotros no somos violentos, no provocamos acciones de ese tipo", divulgó.

Por otra parte, Saavedra reafirmó su compromiso con el respeto mutuo entre facciones ciudadanas. A detalle, señaló que no obligarán a las personas a apoyar su pedido de Asamblea Constituyente y el cese de la mandataria; asimismo, solicitó a estos grupos consideración durante la protesta.

"(Quienes están en contra de sus pedidos) También son parte del pueblo, nosotros respetamos y les pedimos comprensión a los demás", divulgó el dirigente.

Mira el video completo