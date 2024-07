¿Se arrepintió? Wilson Soto pide cambiar su voto en proyecto que prescribe crímenes de lesa humanidad

El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, solicitó cambiar su votación de 'a favor' a 'en contra' en polémico proyecto de ley que prescribiría los crímenes de lesa humanidad.

El parlamentario dio a conocer su decisión a través de un oficio dirigido al presidente del Congreso, Alejandro Soto. El anuncio fue compartido a través de su red social 'X' en donde explicó sus razones.

"He solicitado el cambio del sentido de mis votos respecto al PL 6951, que propone precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad. Queremos dejar en claro que no podemos permitir que estos delitos, y quienes los cometieron, queden impunes ", escribió Wilson Soto.

El documento fue enviado esta tarde horas después de que la Comisión Permanente aprobara en segunda votación el proyecto legislativo 6951, el cual busca delimitar crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos antes de 2002.

La iniciativa legislativa fue aprobada, con el voto del legislador de la bancada de la lampa, en segunda votación en la referida comisión este jueves con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención.

Cabe precisar que el texto fue presentado por los congresistas de Renovación Popular, José Cueto, y el de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, y aceptada en una primera votación con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones.

He solicitado el cambio del sentido de mis votos respecto al PL 6951, que propone precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad. Queremos dejar en claro que no podemos permitir que estos delitos, y quienes los cometieron, queden impunes. pic.twitter.com/v1i846IcLW

La decisión del Parlamento tuvo luz verde pese a que la Corte IDH emitiera un pronunciamiento el pasado lunes, en el que exigió al Estado peruano anular la norma con el "fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos casos", en referencia a Barrios Altos y La Cantuta.

"Requerir al Estado del Perú que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú", ordenaron en la misiva.