Sigrid Bazán se corrige sobre compra de departamento: "Me equivoqué, es un fondo mutuo"

En entrevista con Exitosa, la congresista de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, se refirió a los cuestionamientos generados por la compra que hizo de un departamento y una casa, ante lo cual dijo que se equivocó al hablar sobre el origen del dinero y aclaró que este lo obtuvo por el rescate de un fondo mutuo.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', la legisladora se pronunció sobre la investigación preliminar que afronta por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, ello debido a que adquirió los referidos inmuebles en 2013 y 2020.

"El origen de los fondos [...] es un fondo mutuo, es un fondo que finalmente mi padre tiene de su liquidación, etc [...] Yo me he corregido porque yo dije fondo de jubilación, y dije jubilación porque yo tengo una propuesta del tema de jubilación y de la reforma del sistema de pensiones. Me corrijo, soy hidalga en decir que me equivoqué, es un fondo mutuo", explicó.