Diego Bazán renunció a investigar a empresas chinas tras aceptar viaje pagado por Partido Comunista Chino

02/05/2023 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la bancada Avanza País (AP), Diego Bazán, renunció a investigar a empresas chinas tras aceptar el viaje pagado por Partido Comunista Chino. Esto en el marco de las licitaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desde el año 2018.

Renuncia a comisión investigadora

El legislador Bazán, presentó el último viernes, un oficio con destinatario a la vocera titular de su grupo parlamentario, Adriana Tudela Gutiérrez, mencionándole su renuncia como "miembro titular de la Comisión Investigadora Multipartidaria de las licitaciones públicas y contratos de obras convocadas por el MTPE, entre otros".

La comisión referida al caso de la investigación a empresas chinas se encuentra liderado actualmente por Héctor Valer del partido Somos Perú.

Este investiga las irregularidades y responsabilidades de las licitaciones convocadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional, Provías Descentralizado, gobiernos regionales y locales. Agregado a ello, el estado de ejecución de las obras contratadas, los términos de referencia y la actuación de OSCE.

Invitación a actividades del Partido Comunista de China

Bazán Calderón fue invitado del 12 al 22 de mayo a actividades de las Juventudes del Partido Comunista Chino, con los gastos pagados. Pero, la Mesa Directiva cuenta con una disposición que impide este tipo de acciones, como el viaje fuera del país, y más aún en el contexto de las lluvias en el norte del país.

Este requerimiento está refrendado en el acuerdo firmado por el titular del Congreso de la República, Jósé Williams, quien dispuso que en el plazo de 60 días no se podría salir de territorio peruano, con el objetivo de cumplir sus obligaciones de representación. Cabe precisar que esta documentación fue firmada el 13 de marzo del presente año.

¿Cómo respondió Bazán frente a su renuncia?

El parlamentario fue entrevistado en un programa del medio Canal N, Hora treinta, y dijo que su renuncia se debe a fines de ser lo "más transparente" posible en el marco de las investigaciones en curso.

"En este escenario, y en aras de que no exista ningún conflicto de interés, lo primero que hice al confirmar fue renunciar. Lo considero lo más transparente que se hace en este tipo de situaciones", mencionó.

Bazán argumentó que no es la "situación idónea" renunciar a una comisión investigadora para formar parte de un evento en otro país.

También, mencionó que él es uno de los congresistas que "más fiscaliza" y realiza "control político". Y que sobre ello no piensa renunciar. "No soy pieza fundamental de esa comisión. Ahora que he salido, lo que va a hacer Avanza País es colocar a otro nuevo integrante", finalizó.