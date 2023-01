Susel Paredes a Dina Boluarte por protestas a nivel nacional: "Reaccione"

13/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La parlamentaria de la bancada de Integridad y Desarrollo, Susel Paredes Piqué, se refirió acerca de la actuación del Gobierno de Dina Boluarte Zegarra en las protestas que vienen aconteciendo a nivel nacional durante estos meses.

En ese sentido, Paredes Piqué comparó a través de sus redes sociales la designación del nombre para el año 2023 por parte del Poder Ejecutivo con las manifestaciones al interior del país.

De acuerdo a ello, la exintegrante del Partido Morado indicó que, si las marchas persisten en esto meses, provocará que se instaure más violencia y polaridad entre la población y los diferentes actores políticos.

"Si las protestas sociales continúan y aumentan (y no me refiero a los movimientos violentistas que se mezclan con ellas), lejos de ser el "Año de la unidad, la paz y el desarrollo", terminará siendo el "Año de la polaridad, la violencia y la barbarie". Reaccione, presidenta Dina Boluarte", apuntó por medio de su cuenta de Twitter.

No va a renunciar

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola Peñaranda sostuvo por medio de una conferencia en Palacio de Gobierno, que Boluarte Zegarra no dejará su cargo; dado que ocasionaría un "desgobierno peligroso" para el Perú.

Por consiguiente, también aseveró que es fundamental que la transición de la gestión de Pedro Castillo Terrones con la mandataria logre "afianzarse" como lo demanda la Constitución Política.

"La señora presidenta no va a renunciar, ese hecho no se dará y no porque ella no quiera hacerlo, debido a que la Constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado, se afiance. Dejar la presidencia de la República sería abrir una puerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno".

