Susel Paredes inicia recolección de firmas para moción de vacancia contra Dina Boluarte: "Todo es posible"

La congresista Susel Paredes se mantiene firme en su propuesta de presentar una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Desde la sede del Legislativo, reiteró que la mandataria no cuenta con la capacidad necesaria para gobernar, y elige a ministros que no han cumplido con sus encargos asignados. Por tal motivo, aseguró que enviará el oficio de la referida moción a todos sus colegas parlamentarios, a quienes exhortó firmarla sin excusas.

En diálogo con La República, la legisladora del Bloque Democrático indicó que está iniciando con la recolección de firmas, bajo el respaldo de su bancada. Además, indicó que dirigirá el documento a cada uno de los 129 congresistas restantes, a fin de evitar pretextos como lo ocurrido en el caso de la moción de censura contra Juan José Santiváñez.

"Estamos en la recolección de firmas. Tengo varios compromisos. Yo, como siempre, voy a mandar el oficio a los 129 congresistas para que no digan, como han dicho en otras ocasiones: 'Susel no me llamó', pero tenían el oficio en su despacho", manifestó en un inicio a un reportero del referido medio.