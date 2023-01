Susel Paredes tras rechazo de adelanto de elecciones: "Ahora hemos fracasado y el pueblo juzgará"

16/12/2022 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de Integridad y Desarrollo, Susel Paredes, evitó criticar a sus colegas parlamentarios que se abstuvieron y votaron en contra del proyecto de reforma constitucional que propone el adelanto de elecciones generales para diciembre del 2023.

No obstante, remarcó que este acontecimiento quedará en la historia y el pueblo los "juzgará", frente a la crisis política y social del país, en donde la población exige el cierre del Congreso y adelanto de elecciones.

Además de no haber alcanzado los 87 votos para aprobar dicha iniciativa en primera votación, cuestionó que el pleno no haya logrado los 66 votos para ser ratificado vía referéndum. Recordemos que, el adelanto de elecciones fue rechaza con 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones.

"Yo propuse el adelanto de elecciones. Ahora hemos fracasado y el pueblo juzgará quién no ha querido irse y quiénes son los que se han abstenido. La historia dará cuenta y la gente sabrá por quién votar y por quién no (...) Ni siquiera se ha conseguido los 66 votos, es decir, el Congreso le ha dado la espalda al pueblo, no tiene ninguna generosidad”, dijo a los medios", sostuvo a los medios de prensa.

En otro momento, la legisladora se pronunció sobre la presidenta Dina Boluarte, a quien le pidió que renuncie frente al número de fallecidos que se han registrado durante las protestas a nivel nacional.

“Está claro de que lo que necesitamos es gobernabilidad y la gobernabilidad necesita acciones concretas hoy día o mañana. Vamos a ver cuántos ministro más renuncian y si la presidente dará un paso al costado”, comentó.

