Tania Ramírez: Izquierda no votará por adelanto de elecciones, su plan es no dejar cargos en Congreso

La parlamentaria de Fuerza Popular, Tania Ramírez, calificó de "corrupta y asesina" a la izquierda, y aseguró que los miembros del Congreso de la República, que pertenecen a aquellos partidos políticos, no votarán a favor de que se realice el adelanto de elecciones generales.

Agregado a ello, la legisladora afirmó que la intención de dicho sector es continuar generando caos en el país y no abandonar sus cargos dentro del Parlamento.

En esa línea, Ramírez García dijo que los legisladores izquierdistas son conscientes de que, si se adelantan los comicios, se acabarán los pretextos para que continúen los desmanes y asesinatos a ciudadanos en medio de las protestas.

"Izquierda corrupta y asesina no votará por adelanto de elecciones. Su plan es claro, seguir incendiando el país con la izquierda terrorista y no dejar sus cargos en el Congreso de la República. Ellos saben que si adelanto se da, se acaba excusa de seguir destruyendo y matando gente", manifestó la congresista en su cuenta oficial de Twitter.

Kelly Portalatino sobre elecciones generales

Cabe señalar que la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, se pronunció sobre el adelanto de elecciones generales, que promueven los miembros de diferentes bancadas parlamentarias y del Poder Ejecutivo.

Desde el punto de vista de la legisladora, los comicios "deben ser acompañados de un referéndum", a fin de que se le consulte a la población acerca de la instalación de una Asamblea Constituyente para la redacción de una Constitución Política.

"Las elecciones generales deben estar acompañadas de referéndum para consultar al pueblo soberano si va o no una Asamblea Constituyente, si no incorporamos, seguiremos sumidos en este círculo vicioso sistema fáctico, no más injusticia y violación de los derechos humanos", se lee en la cuenta de Twitter de la parlamentaria Portalatino.