Kelly Portalatino: "Las elecciones generales deben estar acompañadas de referéndum para consultar sobre Asamblea Constituyente"

La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, se pronunció acerca del adelanto de elecciones generales, que promueven los miembros de diferentes bancadas parlamentarias y del Poder Ejecutivo.

En esa línea, señaló que los comicios "deben ser acompañados de un referéndum", con el objetivo de consultar a la población acerca de la instalación de una Asamblea Constituyente para la redacción de una Constitución Política.

"Las elecciones generales deben estar acompañadas de referéndum para consultar al pueblo soberano si va o no una Asamblea Constituyente, si no incorporamos, seguiremos sumidos en este círculo vicioso sistema fáctico, no más injusticia y violación de los DDHH", publicó la parlamentaria Portalatino en su cuenta oficial de Twitter.

A su vez, la legisladora del partido del lápiz, Milagros Rivas, indicó que la mayoría de los ciudadanos quieren que se realice una Asamblea Constituyente para el cambio de la Carta Magna, que fue elaborada durante el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori.

Asimismo, consideró que los congresistas, que integran las diferentes bancadas, y las autoridades de los poderes del Estado deben "defender la voluntad" de la población y atender sus demandas.

"Voluntad de la mayoría de peruanos es una Asamblea Constituyente, nuestro deber es defender la voluntad de nuestros hermanos. La DBA no debería temer está voluntad", señaló la congresista Rivas Chacara.

Como se recuerda, el pleno del Congreso aprobó el proyecto de adelanto de elecciones para el 2024, con 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención. Sin embargo, dicha iniciativa deberá ser ratificada en una segunda votación en la próxima legislatura ordinaria.

"La Presidenta de la República actualmente en funciones convoca a elecciones generales, las que se llevan a cabo en abril de 2021. Concluye su mandato el 28 de julio del 2024. Los congresistas culminan su representación el 26 de julio del 2024", se lee en el proyecto de ley.

