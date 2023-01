Verónika Mendoza: "La derecha y la ultraderecha, en su momento, dirán que se vaya Dina Boluarte"

24/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La política independiente, Verónika Mendoza expresó su postura frente a la situación política-social que atraviesa el país en un discurso en la ciudad de Ayabaca, región Piura, el pasado domingo 22 de enero, donde critica fuertemente a la derecha y a su variante, en que en algún momento decidan retirar su apoyo a la jefa de estado.

Derecha y ultraderecha

Verónika Mendoza en su discurso presenta los posibles escenarios de salir del cargo la actual presidenta, y muestra su disconformidad de lo que pudiera suceder.

"En la derecha y la ultraderecha también están craneando su estrategia. No vaya a ser que en su momento digan ya no nos sirve Dina Boluarte, que se vaya, y nos quieran dejar al señor Williams o a otro o igual o peor en el Congreso", empieza diciendo la figura política.

Marchas vigilantes acorde al contexto político actual

En esa línea, Mendoza dice que la ciudadanía ya se está manifestando para evitar que esto suceda y que, por el contrario, se busque un gobierno de transición que pueda convocar rápidamente a nuevas elecciones generales.

"Por eso nosotros, el pueblo, atento ya se está adelantando y está diciendo: renuncia de Dina Boluarte, largo Dina Boluarte, largo mesa directiva del Congreso y que se nombre un gobierno de transición que, en el más breve plazo, este año, convoque a elecciones generales adelantadas", sostuvo.

Luego, contextualizó la continua crisis institucional que viene atravesando el Perú, tras el incesante cambio de autoridades, al tener "6 presidentes en 6 años, elecciones a cada rato, 3 congresos en 6 años".

Nuevas elecciones y referéndum para una nueva Constitución

"Nos ha servido de algo cambiar de autoridades, ¿nos ha servido cambiar de figuritas? No, no es cierto. Por eso el pueblo sabiamente dice: no queremos solo cambios de figuritas, queremos nuevas reglas de juego. Una nueva constitución", explicó al auditorio de Ayabaca.

Y para que ello ocurra propone que, en las elecciones generales adelantadas de este año, en paralelo, se realice un referéndum a la ciudadanía para decidir si desean una nueva Constitución.

"Que el pueblo soberano decida. Que haya un ánfora para que pongamos nuestro voto para presidente, presidenta del Congreso y un ánfora donde digamos si queremos o no una nueva Constitución", señaló con energía al público oyente.

Finalmente, Verónika Mendoza invitó a los ciudadanos que la escuchan a votar, en caso se diera el referéndum, por la nueva Constitución.

"Y el pueblo, hermano, hermanas, ¿quiere una nueva Constitución? ¿Sí o no?". Sí le responden. "¡Votaremos entonces por una nueva Constitución!", termina su alocución la referente política.

