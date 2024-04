Víctor Torres confirma su renuncia al cargo de ministro del Interior: "Tengo un problema familiar"

Víctor Torres Falcón confirmó su renuncia al cargo de ministro del Interior y alegó que tiene un problema familiar. Además, pidió que dejen gobernar a la presidenta de la República, Dina Boluarte.

En declaraciones a la prensa, Torres Falcón aseguró que coordinó su salida del Ministerio del Interior (Mininter) con la mandataria y aseguró que la jefa de Estado está haciendo "las cosas bien" y que, si es vacada, el Perú "se hunde".

"He coordinado con la señora (Dina Boluarte) porque yo he pedido y la señora a accedido. La señora es una persona muy cortés, ayúdenla a gobernar. Ella está haciendo las cosas bien. Si la señora, que no va a pasar, el Perú se hunde. El dólar sube a 30 o 40 soles. El país está estable ahora. Déjenla gobernar en paz (...) Yo le he pedido por favor porque tengo un problema familiar de salud. Es problema de mi familia", declaró.