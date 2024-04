"Me felicito": Ministro del Interior se elogia a sí mismo por su gestión al frente del sector

El ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, se pronunció sobre la lucha contra la delincuencia que viene lidiando su cartera y se autofelicitó a sí mismo por los resultados obtenidos durante el periodo que lleva en el cargo.

Las palabras del titular del Mininter tuvieron lugar en la noche de este domingo 31 marzo en Panamericana, donde aseguró que combatir la inseguridad ciudadana puede tardar hasta tres decadas.

"Este es un tema de 20 o 30 años. En cuatro meses, esto no se va a resolver. Para trabajarlo bien, uno necesita de un año o dos para amenguar bastante. En cuantro meses, muy poco se puede hacer. Sin embargo, yo, que no debo ser el indicado, me felicito por haber llevado nuevamente", declaró.