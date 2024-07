Vladimir Cerrón: Inician investigación contra Kelly Portalatino por chats con prófugo líder de Perú Libre

La fiscalía resolvió iniciar una investigación contra la congresista Kelly Portalatino por unos presuntos chats con el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, a quien estaría ayudando a evadir la justicia.

Según Panorama, las diligencias contra la parlamentaria se habrían iniciado por el presunto delito contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento personal.

Cabe destacar que la investigación sería vista por la Fiscalía Suprema Penal debido a que la legisladora habría cometido un delito común, mas no un delito de función.

En las comunicaciones entre la actual congresista y el líder de Perú Libre se puede leer las constantes advertencias por parte de la parlamentaria, quien le recomienda que "cambie de ubicación" y "no exponerse" para evitar su captura.

Aunque en los chats de WhatsApp se identificaron conversaciones cotidianas, también se hallaron comentarios del prófugo dirigente que parecían ser mandatos sobre cómo su bancada debía actuar en el Congreso.

Cabe destacar que la congresista ha negado cualquier comunicación con el exgobernador, pero defendió su condición de prófugo asegurando que así se encuentra "en mejor resguardo".

"Rechazo categóricamente todo tipo de imputaciones. No tengo comunicación a la actualidad con el doctor Vladimir Cerrón. No te puedo precisar porque no recuerdo desde cuando pero no tengo comunicación", declaró en Latina Noticias.