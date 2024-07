César Aguilar: Subcomisión aprueba informe final de propuesta del Ejecutivo para nuevo contralor

La subcomisión del Congreso encargada de evaluar la propuesta de César Aguilar como el nuevo contralor general de la República aprobó el informe final que recomienda su designación, planteada por el Poder Ejecutivo.

En la sesión, presidida por el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, la candidatura de Aguilar fue aprobada con 7 votos a favor, uno en contra y una abstención.

La designación de César Aguilar Surichaqui como el reemplazo del contralor Nelson Shack dependerá de la Comisión Permanente del Congreso, que deberá ratificar o no la propuesta del Ejecutivo. En caso contrario, deberá extender la gestión de Shack hasta que se elija un sucesor que el Parlamento considere idóneo para el puesto.

Cabe destacar que Aguilar tiene en su hoja de vida haber sido magistrado de la Corte de Justicia de Lima norte, además de contar con 8 años de experiencia en la Contraloría, entre otros cargos.

En los días previos a la votación, el candidato del Ejecutivo señaló ante la subcomisión que lo evalúa, que se encuentra a favor de la reducción del presupuesto de la Contraloría General de la República (CGR) que planteó el Gobierno de Dina Boluarte.

"En mi opinión personal, yo no encuentro mucho sentido en demandar, exigir el 2% del control concurrente porque si la finalidad es cubrir necesidades en esas acciones de control, me parece que el 0.5% sería adecuado y, si no es adecuado, habrá que ver en incrementarlo", sostuvo el candidato ante la subcomisión.