Vladimir Cerrón señala que prisión en su contra es porque no desean que "Perú Libre participe en las próximas elecciones"

08/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

El secretario general de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón Rojas, se pronunció acerca de la sentencia por parte del Poder Judicial (PJ) a 4 años de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka.

En ese sentido, Cerrón Rojas indicó a través de un video difundido por sus redes sociales que el Ministerio Público "sabe" que no tomó del presupuesto del Gobierno Regional de Junín que presidió durante el periodo 2011 - 2014 para elaborar dicha infraestructura.

De acuerdo a ello, el líder de PL criticó la causación de 2 millones soles impuesta por la Procuraduría; al aseverar que el monto no se ajusta a la "realidad" y es "impagable".

"Debo aclarar a la opinión pública nacional e internacional, que Junín viene siendo postergada por 70 años en la construcción de su infraestructura aeroportuaria. La Fiscalía sabe muy bien que no sabe que no se gastó ni un sol del Estado, por eso, nos denuncia por corrupción simple y no agravada y, la Procuraduría nos pide el pago de 2 millones soles de reparación civil, que es imposible por razones legales y matemáticas", apuntó.

Asimismo, consideró que resolución impuesta por el PJ busca únicamente cohibir a su agrupación política de participar en los próximos comicios generales, luego de ser el "propulsor" de instaurar una Asamblea Constituyente para modificar la Carta Magna de 1993.

"Creemos que esta sentencias, en primera instancia de cuatro años de prisión y una reparación exorbitante, es en realidad un delito inexistente, en estas circunstancias, queda apelar el fallo. También, mencionar que desde que Perú Libre ganó las elecciones generales en 2021, me han aperturado una veintena de procesos penales, involucrando, inclusive a Evo Morales, lo que hace suponer que existe un deseo de proscribir a PL en las próximas elecciones, por ser el principal propulsor de la Asamblea Constituyente", finalizó.