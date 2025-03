Vocero de Perú Libre a favor de la derogación de detención preliminar: "Hay que defender a las personas"

El congresista y vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, respaldó la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia, argumentando que la Fiscalía de la Nación utilizó esta medida como un mecanismo de abuso y arbitrariedad contra la ciudadanía.

En entrevista con Pedro Paredes para Exitosa Perú, el legislador reafirmó que su bancada es "derecho humanista" y, por ello, no apoya la aplicación de la detención preliminar, ya que considera que atenta contra los derechos fundamentales y que ha sido empleada de manera desmedida por el Ministerio Público.

Cruz insistió en que el Ministerio Público tiene la posibilidad de recurrir a la prisión preventiva en lugar de la detención preliminar. Por ello, cuestionó que la Fiscalía intente justificar su "ineficiencia" con la necesidad de mantener ciertos mecanismos legales.

"Ahí tienen otras figuras. La flagrancia está entendida dentro de 48, tienen la prisión preventiva. No puede el Ministerio Público justificar su ineficiencia, por la falta de algunos instrumentos, cuando ellos abusan de estos instrumentos. (...) Ahí está la ley, la pueden utilizar. No hay mucho cambio. Yo no sé por qué tienen que acusarse justamente a Perú Libre cuando nosotros solamente estamos pidiendo que el Ministerio Público sea más eficiente", argumentó.