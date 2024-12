Abogado de Pedro Castillo reconoce orden de cerrar el Congreso, pero niega golpe de Estado

En entrevista con Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, admitió que el expresidente ordenó cerrar el Congreso. Sin embargo, negó que haya incurrido en un golpe de Estado.

Durante el diálogo con Jesús Verde en Hablemos Claro, el letrado aseguró que para que se pueda ejecutar una medida como esa se necesitaría del apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.). La defensa del exmandatario resaltó que Castillo Terrones no tuvo el respaldo militar y, por tanto, no habría incurrido en un autogolpe.

"No se puede negar que él leyó un discurso en el que decía 'intervenir el sistema de justicia y cerrar el Congreso', nadie lo puede negar. Una cosa diferente es un golpe de Estado. En el mundo, los golpes de Estado se hacen con apoyo de las Fuerzas Armadas. Sin apoyo de las Fuerzas Armadas no es un golpe de Estado y, prueba de ello, es que el Congreso no se cerró", declaró para nuestro medio.