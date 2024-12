Elmer Schialer pide no vacar a Dina Boluarte: "Pensemos en lo que es mejor para nuestro país"

El canciller Elmer Schialer se refirió a los pedidos de vacancia en contra de la mandataria, Dina Boluarte, a raíz de las recientes declaraciones del expremier Alberto Otárola, quien declaró ante el Congreso que sí se habría sometido a una intervención médica. Asimismo, habló de las investigaciones abiertas contra la jefa de Estado por presunta omisión de funciones.

Para el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, es importante resaltar que esta sería hasta la sexta vez en que se pide la vacancia contra su jefa. Por ello, pidió al Congreso de la República que se pueda priorizar lo mejor para el país y mantener una buena postura, comparándolo con lo ocurrido durante el Foro APEC 2024.

Canciller Elmer Schialer en Canal N

En un video mostrado por Canal N, Schialer comentó que ha seguido de cerca el caso e insistió en que no comentará el caso, sin embargo, saludó las investigaciones aperturadas por el Ministerio Público como una oportunidad para esclarecer los hechos y determinar la veracidad del asunto.

"Yo no voy a especular sobre el tema, han sido todos los que han declarado sobre ello, incluyendo las declaraciones del ex primer ministro Otárola que, permítanme una nota persona, me ha llamado la atención esas declaraciones, sobre todo, la oportunidad de ellas, que, aparentemente, esto el ya tenía conocimiento ya algún buen tiempo", detalló.