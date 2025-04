"Wasi Mikuna no es más que Qali Warma": Jaime Quito tras casos de intoxicación a nivel nacional

En diálogo con Exitosa, el vocero de la bancada socialista, Jaime Quito, se pronunció tras los recientes casos de intoxicación de escolares y sostuvo que "Wasi Mikuna no es más que Qali Warma".

En conversación con Pedro Paredes en el programa 'Exitosa Perú', el parlamentario criticó a Julio Demartini en su gestión frente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y calificó a la actual ministra del Midis, Leslie Urteaga, de ser una "vocera" de la presidenta Dina Boluarte.

"Wasi Mikuna no es más que Qali Warma, solo ha cambiado de nombre. El ministro anterior ha estafado a la gente y Urteaga es otra vocera de Dina Boluarte. Tenemos niños intoxicados en Piura, en Bagua, en Ayacucho y en distintas partes del país. Siguen las conservas en mal estado, es decir, no se ha modificado nada", declaró.

Asimismo, Jaime Quito aseguró que al Gobierno de Dina Boluarte no le preocupa la salud de los niños ni la seguridad de la población.

"No les preocupa la salud de los niños, mucho menos la población. Tenemos muertos por la inseguridad ciudadana. Este gobierno, con sus ministros, no saben absolutamente nada de su sector", agregó.

La congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, presentó una moción de interpelación contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, por la intoxicación masiva en un colegio en Piura.

La legisladora formuló la iniciativa tras conocerse el lamentable hecho ocurrido en el colegio Elvira Castro de Quirós, el cual viene afectando cerca de 100 alumnos, quienes en algunos casos han presentado convulsiones y parálisis, tras ingerir los productos alimenticios del programa Wasi Mikuna.

La moción de interpelación cuenta la firma de 20 legisladores y consta de 14 preguntas, principalmente relacionadas a la emergencia reportada en el norte del país.

"¡MIDIS tiene que responder por las intoxicaciones de Wasi Mikuna (ex Qali Warma) ¡He presentado una moción para interpelar a la ministra Leslie Urteaga porque no es posible hasta ahora no se pueda garantizar alimentos seguros para los escolares", escribió en la red social X (Twitter)!