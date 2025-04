Martín Vizcarra irá en contra de la decisión del JNE y asegura que postulará a la presidencia: "Tengan fe"

Martín Vizcarra decidió pronunciarse respecto a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que lo desafilió de su organización política, Perú Primero. El expresidente reiteró que continúa siendo víctima de una persecución política, pero que esto no le impedirá postularse a la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2026.

A través de sus redes sociales, Vizcarra Cornejo indicó que esta medida representa un ataque constante de "los grupos políticos que están acostumbrados a manejar el poder". Además, denunció que esto sería parte de una estrategia política, la cual tendría como fin impedir su candidatura presidencial en los próximos comicios electorales.

"Hoy, 3 de abril, el JNE me ha excluido del padrón de afiliados del partido Perú Primero (...) Esta no es una decisión burocrática, es parte de una estrategia política mayor, donde los grupos económicos y políticos que manejan nuestro país no quieren permitir que el pueblo defina el futuro del país en las elecciones del próximo año", manifestó en un inicio.