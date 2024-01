Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan una tonelada de víveres a la olla común 'Jireh de Adesesep'

El apoyo llegó hasta el distrito de Santa Rosa. Exitosa y el Gobierno de Taiwán unieron fuerzas para ayudar a las familias de este sector, llevando víveres para la olla común 'Jireh de Adesesep'.

Se hizo la entrega de una tonelada de víveres, entro los que se encuentran: aceite, atunes, papas, camote, arroz, fideos, azúcar, con lo cual continuarán preparando alimento para las más de 100 personas que viven en su sector, además de los casos sociales por los cuales velan.

En declaraciones a nuestro medio, la presidenta de esta iniciativa popular, Gleydy Calle, se mostró agradecida con Exitosa y el Gobierno de Taiwán por la ayuda brindada.

Asimismo, reveló que debido a este trabajo llegó a contagiarse alrededor de tres veces de Covid-19; sin embargo, sus ganas de ayudar jamás impidieron que siga adelante con su local.

"Cuando estábamos en plena pandemia, a pesar de que me decían: 'No, Gleydy, te vas a contagiar' , pero ahí he estado, me contagié tres veces (de Covid-19), pero acá estamos (...) mi propósito es siempre poder ayudar a los demás", agregó Calle.