Integrantes de olla común 'Jireh de Adesesep' se las ingenian para alimentar familias sin agua potable

La olla común 'Jireh de Adesesep' de Santa Rosa atraviesa una complicada situación. Las integrantes de esta iniciativa popular deben comprar agua potable para poder cocinar y alimentar a las familias de este sector.

El equipo de Exitosa llegó hasta este sector ubicado en Lima Norte para conocer a detalle los problemas que padece el local liderado por un grupo de madres de familia.

Así pues, se conoció que esta olla común alimenta a un total de 100 personas; sin embargo, carecen de agua potable para continuar con esta noble labor.

Y es que deben pagar 20 soles por un tanque de agua que, a duras penas, les dura aproximadamente tres días. En entrevista con nuestro medio, Gleydy Calle, presidenta de dicha iniciativa,

"Estamos empezando la semana (...) cocinamos de lunes a sábado para poder ayudar a muchas personas de nuestra zona (...) somos zona vulnerable porque (...) hay algunos sectores donde hay luz, otros sectores no tienen (...) estamos con el tema del agua (...) no han hecho los convenios con el Ministerio de Vivienda y Sepadal", declaró a Exitosa.

Asimismo, informó que padecen por la falta del agua y que actualmente tienen más de una semana que no los abastecen, lo cual perjudica la labor de cocinar para las familias que tienen a su cargo en su sector.

"Estamos padeciendo con el tema del agua. Yo tengo más de una semana que no me abastecen. Dijeron que iba a dar agua a las ollas comunes pero nada", manifestó.

Además, acotó que por cada tanque de agua cobran un aproximado de 20 soles, suministro que les dura a lo mucho tres días.

"Además del tema del agua (...) no cobran 20 soles para un tanque de 1100 litros. Tres días, a lo mucho, exagerando, nos dura", agregó.

Cabe precisar que, además de la carencia de agua, Calle mencionó que también tienen problemas con el tema del gas debido a que por falta de dinero tienen que ayudarse con leña.

"El agua es necesario, un elemento fundamental (...) ahora con el tema del verano, la contaminación. Encima el tema del gas, pues a mí de lo que me dan, el vale, no me alcanza, yo tengo que ayudarme con la leña", señaló.