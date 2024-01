Ventanilla: Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan 1 tonelada de víveres a olla común 'Lejano Oeste'

El apoyo llegó hasta el distrito de Ventanilla. Exitosa y el Gobierno de Taiwán unieron fuerzas para ayudar a las familias de este sector, llevando víveres para la olla común 'Lejano Oeste'.

Se hizo la entrega de una tonelada de víveres, entre los que se encuentran: aceite, atunes, papas, camote, arroz, fideos, azúcar, con lo cual continuarán preparando alimento para las más de 60 personas que tienen en su haber, encontrándose además 12 casos sociales.

En declaraciones a nuestro medio, la presidenta de esta iniciativa popular, Vilma Céspedes, se mostró agradecida con Exitosa y el Gobierno de Taiwán por la ayuda brindada.

"Estamos agradecidos con Exitosa por los alimentos que nos llega para 'Lejano Oeste'. Para todos los beneficiarios de la ollita común. En verdad, acá tenemos muchas necesidades, no tenemos servicios básicos, no tenemos luz, nada, las cosas están difíciles en este momento (...) Y al Gobierno de Taiwán le agradecemos bastante", dijo inicialmente.

Asimismo, recalcó que es la primera vez que reciben apoyo de este tipo pues, al encontrarse a más de dos horas de la capital y cerca al último cerro, el acceso se dificulta.

Además, reiteró que sufren por la falta de servicios básicos en su zona.

"Por primera vez nos llega este tipo de donaciones acá a mi asentamiento humano y a la ollita común 'Lejano Oeste'. ('Lejano Oeste' porque están ubicados a más de dos horas del centro de Lima) Sí, estamos casi en el último cerro (...) no tenemos pistas, no hay agua, no hay luz y bastante necesidades tenemos aquí", mencionó.