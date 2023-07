VMT: Ollita "Virgen de la Asunción" opera sin techo y solo tres ollas

Una olla común pasa por un difícil momento en Villa María del Triunfo (VMT). La ollita "Virgen de la Asunción" se encuentra operando pese a no contar con techo, abrigo y tener pocos utensilios de cocina que permitan preparar la comida de las personas en condición de vulnerabilidad del sector.

De acuerdo con el testimonio de las integrantes de esta agrupación, la zona tiende a presentar bajas temperaturas y vientos fuertes que se llevan la calamina que cubría sus hogares. Incluso, el pequeño local prefabricado que tenían perdió el techo por la voracidad del ventarrón.

"Lo que nos falta es prefabricado y techo. No contamos con ello porque el viento se lo ha llevado", declaró una de las afectadas.

En esa misma línea, la ollita "Virgen de la Asunción" denuncia públicamente una presunta inoperancia de las autoridades del distrito para resolver su situación. Según indicaron en Exitosa, trabajadores del municipio se acercan a revisar la situación de esta agrupación, pero no terminan por llevar ayuda pese al registro fotográfico del escenario.

"Vienen, nos verifican, toman foto, pero no viene apoyo. Yo les he mandado la situación actual de mi olla, pero nada, todavía no hay respuesta. Quedó en visto todo", denunció.