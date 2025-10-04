Tacna: Niegan licencia por duelo a trabajador del Municipio de Pocollay tras muerte de su hermano

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Tacna

Un nuevo caso de presunto abuso de autoridad sacude al Municipio de Pocollay, luego de que Andrés Coarite Laura, trabajador del distrito, denunciara públicamente que se le negó la licencia por duelo tras la muerte de su hermano. A pesar de haber presentado la documentación correspondiente, la solicitud fue denegada por órdenes superiores, según Coarite.

La situación se torna aún más crítica al considerar que Coarite fue el solicitante de una vacancia contra el actual alcalde, Hugo García Mamani, lo que hace le hace presumir de represalias directas.

"Presenté la solicitud con el certificado de defunción y me dijeron que no podían darme la boleta de salida, que debía esperar a un documento interno. Eso puede tardar días o semanas", relató Coarite.

Momento desgarrador

La negativa se dio incluso cuando el cortejo fúnebre de su hermano pasó por la municipalidad. Coarite solo pudo despedirse brevemente en plena vía pública, mientras sus compañeros lo observaban conmovidos.

"Fue algo penoso y doloroso. Yo soy el menor de mis hermanos, tenía el derecho de despedirme", afirmó el trabajador visiblemente afectado.

A este difícil momento se suma una nueva tragedia familiar. Según el propio trabajador, su primo falleció el mismo día, lo que agrava su situación emocional y personal.

"Ya son dos familiares que pierdo. Me dicen que si salgo sin papeleta, me harán un proceso administrativo por abandono. Es inhumano", agregó.

Posible abuso de autoridad

Coarite denunció haber sido víctima de una constante campaña de hostigamiento desde que promovió la vacancia del alcalde. Según su testimonio, en una ocasión se le impidió registrar su asistencia laboral, por lo que tuvo que solicitar una constatación policial.

El trabajador presentó una denuncia ante el área de Procesos Administrativos Disciplinarios (PAD), aunque afirma que no recibió apoyo. Además, ha iniciado acciones formales contra el jefe de Recursos Humanos y su superior inmediato.

Llamado a la Defensoría

Ante el silencio institucional, Coarite hizo un llamado público. "Pido a la Defensoría del Pueblo que actúe. Esto no debe pasarle a ningún otro trabajador. Ya basta de abusos. Tenemos derechos que deben respetarse", añadió.

Sus familiares incluso intentaron apersonarse en la municipalidad para expresar su molestia, sin obtener respuesta.