Tragedia en Arequipa: Fiscalía solicita prisión preventiva por nueve meses contra chofer que causó accidente

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná presentó requerimiento de prisión preventiva por nueve meses contra Henry Apaclla, conductor acusado por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud tras la ocurrencia del accidente de tránsito que dejó 25 heridos y 37 fallecidos en Arequipa.

En el reciente comunicado del Ministerio Público (MP) informan el requerimiento de prisión preventiva por nueve meses contra Henry Apaclla Ñaupari por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones culposas en concurso ideal con el delito de homicidio culposo.

Al imputado Apaclla Ñaupari se le investiga por la presunta autoría del accidente ocurrido durante la madrugada del miércoles 12 de noviembre en el kilómetro 780 de la Carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná.

Producto de la tragedia, 25 personas resultaron heridas y 37 fallecieron tras la caída del autobús de la empresas Llamosas hacia el barranco luego que la camioneta conducida por Apaclla impactara contra el vehículo lleno de pasajeros.

Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Camaná y Mollendo, agentes de la Policía Nacional, personal del Ministerio Público. Ellos, junto a ciudadanos de la zona iniciaron las labores de rescate ante una zona complicada de acceso.

Los accidentados fueron trasladados hacia el Hospital de Camaná y otros al Centro de Salud de Ocoña. Los afectados de mayor gravedad fueron trasladados de emergencia hacia el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. Ello, debido a que la capacidad médica de los centros de Camaná se vieron rebasados.

Previamente, la Fiscalía solicitó siete días de detención preliminar debido a que encuentran situaciones fundadas como la posibilidad de intento de fuga para rehuir de la investigación en su contra.

Según informa el MP, la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva se dará este jueves 19 de noviembre a partir de las 9:00 a.m.

Actualmente, sobre el chofer Apaclla Ñaupari recae el pedido de detención preliminar por siete días que fue aplicada desde el pasado 13 de noviembre y que tendría como fecha límite este 21 de noviembre. Ante ello, el Ministerio Público continuó con las diligencias urgentes y necesarias para continuar con las investigaciones necesarias en su contra.

