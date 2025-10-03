Tacna: Delincuentes disfrazados de enfermeras irrumpen en vivienda y maniatan a familia

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Ingreso con engaño y asalto exprés

Alrededor de las 7:00 a.m. del miércoles 1 de octubre, la tranquilidad matinal fue interrumpida en una casa de dos pisos ubicada en la calle Haití, cerca del estadio Maracaná, en Alto de la Alianza. Seis delincuentes armados, dos de ellos vestidos como enfermeras, simularon una visita médica para que les abrieran la puerta.



Una vez dentro, ingresaron 'a viva fuerza', apuntaron con armas de fuego y maniataron con cinta de embalaje a un padre y a sus dos hijos mayores de edad. Los asaltantes actuaron con rapidez, aprovechando el elemento sorpresa.





Durante el robo, un 'campana' (persona de vigilancia externa) advirtió que vecinos se aproximaban, lo que obligó a los delincuentes a apresurar su fuga. Se llevaron celulares, tarjetas de crédito y débito y otros objetos de valor antes de huir en un vehículo plateado que los esperaba frente a la vivienda.

Actuación policial y diligencias forenses

Tras el aviso, agentes de la comisaría de Alto de la Alianza llegaron al lugar para atender la emergencia. Se sumaron efectivos especializados de la División de Investigación de Robos (DIVINCRI) y peritos de Criminalística para realizar el levantamiento de huellas y recolectar pruebas.



La policía activó un 'Plan Cerco' en distintos distritos de la ciudad para interceptar a los sospechosos, basándose en las características del vehículo de fuga. La vivienda contaba con cámaras de vigilancia tanto en su interior como en el exterior; las imágenes están siendo analizadas por las autoridades para identificar a los delincuentes.

Reacción pública y riesgos del engaño

El uso de disfraces para engañar a las víctimas —como fingir ser enfermeras— agrava la percepción de inseguridad. El modus operandi demuestra la capacidad de los delincuentes para explotar la confianza y vulnerabilidad de las personas.



Vecinos del sector expresaron alarma ante el hecho y demandan mayor presencia policial, patrullaje constante, y control en vías de acceso para prevenir asaltos similares. Las autoridades, por su parte, instan a la población a verificar la identidad de personas que intenten ingresar a viviendas y a denunciar cualquier conducta sospechosa de inmediato.