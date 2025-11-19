Waldir Sáenz descarta postular al senado y denuncia una "falsa candidatura" sin su consentimiento

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A través de un comunicado en redes sociales, el exfutbolista Waldir Sáenz se dirigió a la prensa y público en general para descartar su postulación para las Elecciones Generales 2026 y calificó de "falsa candidatura" su inclusión en la lista para el Senador del partido político PRIN.

Descarta ser candidato a las elecciones

Luego que el partido político PRIN, encabezado por Walter Chirino Purizaga, presentará con el número 10 en su lista para el Senado al jugador de fútbol, el propio Sáenz ha emitido un comunicado público para desmentir tal inclusión.

Según denunció públicamente, Sáenz Pérez se habría afiliado voluntariamente al partido político "con el afán de siempre trabajar en el ámbito del deporte en todos sus niveles". De tal forma, el exdelantero se mantendría como dirigente nacional desde hace unos años atrás.

Sin embargo, ante el anuncio de su candidatura como senador para los siguientes comicios, el deportista anunció que su "afiliación y pronta desafiliación del partido político PRIN es netamente por temas de incongruencia con el presidente del Partido" por su inclusión como postulante a la Cámara de Senadores u otro tipo de candidatura política.

"Viéndome sorprendido al enterarme por los medios de comunicación que estaba inscrito en lista de candidatos para las elecciones generales que se aproxima", indicó.

Pide explicaciones a cabeza de partido PRIN

Debido a su inclusión como candidato político, "espera" y "exige" una respuesta de Chirinos Purizaga, a quien pide explicaciones de por qué "se tomó las atribuciones y se me incluyo sin mi consentimiento".

En ese sentido, Sáenz señaló que no tiene interés en pertenecer en las elecciones venideras. "No deseo ni tengo intención de participar, pues tampoco he firmado documento alguno que avale esta falsa candidatura"

El exfutbolista indica que busca ser respetuoso con los "buenos dirigentes" que pertenecen al partido político pero ratifica que en que se respete su posición. Añadió que solo estará dedicado al deporte en diversos medios de comunicación y continuará en la formación de menores. "A lo que me dedico al 100%", señaló.

Para finalizar su documento indicó que evaluará las medidas legales al respecto pues indica que esta "falsa candidatura" afecta a su imagen y la tranquilidad de su familia.

