Chiclayo: Tres sujetos en mototaxi arrastran y golpean a un mujer tras robarle su celular

Con el objetivo de robarle su celular y demás pertenencias, un trío de sujetos que viajaban a bordo de una mototaxi interceptaron a una mujer en una calle desolada de Chiclayo. Los presuntos ladrones al arrebatarle su teléfono móvil y sus documentos, la arrastraron por el asfalto cuando la víctima intentó recuperarlos.

Asalto fue captado por cámaras

Las cámaras colocadas en la calle Bernardo Cobos captaron el momento en el que dos de los tres individuos descienden de la unidad menor y le arrancha su equipo. En un acto reflejo, ella los persiguió y se aferró a la parte trasera del vehículo, para evitar que escapen, pero sin conseguir su cometido.

Pese a sus gritos iniciales, la víctima logró agarrar a uno antes de que ingresara a la mototaxi, pero al no poder detenerlo, se sujetó de una baranda para evitar que huyeran. Uno de ellos procedió a golpearla para lograr que se suelte, lo que finalmente ocurrió metros antes de llegar al cruce con una avenida principal.

La joven resultó con heridas en la parte inferior de sus extremidades, debido al roce del asfalto. Las imágenes captadas fueron entregadas a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que logre identificar a los supuesto hampones y logre detenerlos.

En ese sentido, los vecinos de la calle Bernardo Cobos pidieron un patrullaje más intensivo, debido a que los asaltos son recurrentes en esta zona. Una habitante denunció que su hijo fue asaltado con un arma de fuego y obligado a subir a un vehículo menor para que entregue sus pertenencias.

Delincuente fue sentenciado en Chiclayo

Dentro de este contexto de inseguridad, el Cuarto Despacho de Investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo en Lambayeque consiguió una condena de 14 años contra un hombre por robarle a una mujer. Por el delito de robo agravado en grado de tentativa, se sentenció al ciudadano Luis Chuñe.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del pasado 13 de abril, cuando el individuo haciendo uso de la fuerza y con amenazas, le quitó su mochila a su víctima en la cuadra 1 de la calle Tacna. Para amedrentarla, hizo el gesto de tener un arma, sin embargo, fue detenido minutos después cuando trató de escapar.

