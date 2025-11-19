Famosa influencer es hallada sin vida con heridas de bala en vehículo: Su novio es el principal sospechoso

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gran Conmoción en el mundo de las redes sociales ha causado el repentino fallecimiento de una joven influencer llamada Maurice Harrison, quien había obtenido gran popularidad entre miles de usuarios por el contenido que realizaba.

¿Quién es la influencer que falleció?

La creadora de contenido estadounidense, mejor conocida en TikTok como 'Girlalala', falleció a los 21 años el pasado viernes 14 de noviembre en Lauderlale Lakes, en Florida,. Fue hallada sin signos vitales y con heridas de bala en el asiento de copiloto del automóvil de su novio.

De acuerdo a las autoridades locales, recibieron una llamada médica a las 7 de la noche (hora de EE.UU.) y ahí verificaron que el cuerpo pertenecía a Harrison. Inmediatamente la derivaron a un centro médico en donde fue declarada muerta.

La popularmente conocida como la "influencer de las pelucas" habría sostenido una discusión fuerte con su pareja identificado como Shanoyd Whyte Jr. mientras ambos se encontraban en el carro estacionado. La riña escaló hasta tal punto de llegar al contacto físico, momento en el que el hombre habría sacado un arma de fuego y atacó a Maurice.

Desde la Oficina del Sheriff de Broward, los detectives alegan que Whyte Jr. y Harrison se involucraron en una "discusión verbal que se tornó física" dentro del vehículo del varón que finalmente terminó en la muerte de la también estilista de Pompano Beach.

#lauderdalelakes #tiktok ♬ original sound - Telemundo51Miami @telemundo51miami Un hombre fue arrestado bajo cargos de asesinato por el tiroteo mortal en Lauderdale Lakes de una influencer con la que había mantenido una relación durante varios años, según informaron las autoridades. Girlalala, una popular estilista de Pompano Beach, tenía más de 235,000 seguidores en TikTok y decenas de miles de seguidores en Instagram. Más información en el link. #influencer

Lo que evidenciaron las cámaras de seguridad

Medios locales, entre los que resalta NBC Miami, confirmaron que las cámaras de seguridad registraron la secuencia previa al presunto asesinato.

En estas imágenes se observa a Whyte Jr. descender del auto con lo que parece ser un arma, mientras que Harrison se asoma a la puerta del copiloto, pero su novio se acerca y la empuja hacía el interior del coche.

Shanoyd Whyte Jr., novio de 'Girlalala', fue arrestado

En tanto, según el portal People, la pareja de 'Girlalala', quien es un exjugador de fútbol americano de la Universidad Bethune-Cookman, fue arrestado el mismo día del lamentable suceso por asesinato en primer grado y se encuentra detenido sin fianza.

Cabe resaltar que, el presunto delito en Florida puede acarrear una cadena perpetua o incluso la pena de muerte si es declarado culpable de la muerte de la artista de 21 años que contaba con una audiencia de más de 235 mil en TikTok y más de 41 mil en Instagram.

