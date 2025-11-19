RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Hubo intercambio de fuego

Al menos dos MUERTOS y 16 detenidos en redada policial contra peligrosa banda criminal en Brasil

Un operativo contra la banda criminal 'Comando Vermelho' en Río de Janeiro dejó un saldo de dos muertos, varios heridos y al menos 16 detenidos. Se incautaron armas y drogas en un colegio.

Redada policial en Río de Janeiro, Brasil. (Composición Exitosa)

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 19/11/2025

Efectivos policiales de Río de Janeiro, en Brasil, realizaron una redada este miércoles 18 de noviembre en una de las favelas al oeste de la ciudad donde opera la peligrosa banda criminal conocida como 'Comando Vermelho'. La operación acabó con al menos dos muertos y 16 detenidos, en un intento de desarticularla.

Varias unidades participaron del operativo

Para este operativo se contó con la participación del Comando de Operaciones Especiales (COE), el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (Bope), la Coordinadora de Recursos Especiales y delegaciones dedicadas a la lucha contra robos y narcotráfico. El objetivo fue 'Vila Kennedy', la cual fue cercada por las unidades a cargo.

Los enfrentamientos entre agentes de seguridad y presuntos miembros de esta organización delictiva dejó un saldo momentáneo de dos víctimas mortales y dos heridos. Además, las autoridades locales confirmaron la detención de 16 sospechosos, algunos de ellos trataron de huir, siendo detenidos en Realengo, un barrio colindante.

Según la versión policial, se consiguió la incautación de dos fusiles, una arma corta, granadas y grandes cantidades de droga, entre marihuana, cocaína y crack. Todos estos elementos fueron encontrados en la Escuela Municipal Joaquim Edson de Camargo, que sería utilizada por el CV como un escondite.

Ante la posibilidad de enfrentamientos, 16 colegios decidieron cerrar sus puertas este miércoles. Por esa misma razón, la línea de transporte público que cruza por esta zona, consorcio metropolitano Rio Ônibus, tuvo que modificar su ruta para evitar cruzarse con el fuego.

Redada en marco de la 'Operación Freedom'

Con el objetivo de frenar la criminalidad en esta ciudad, la policía militar de Río de Janeiro emprendió un operativo a gran escala en octubre. Los puntos elegidos fueron los barrios Penha y Alemão, dejando 121 muertos, incluidos cuatro agentes, y más de 100 detenidos en dos días.

Informes revelados posteriormente señalaron que 50 de los fallecidos no contaban con requisitorias judiciales. Sin embargo, las autoridades justificaron sus actos debido a la resistencia opuesta por parte de los supuestos integrantes de 'Comando Vermelho'.

Por su parte, el presidente de esta nación, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó el operativo como una "matanza" y exigió una investigación, debido a que la orden de un juez era la detención de sospechosos, no su abatimiento.

