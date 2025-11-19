¿Pamela Franco fue la primera mujer en la vida de Christian Cueva?: Esta fue la reveladora confesión de la cantante

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En los recientes días el nombre de Pamela Franco remeció el ambiente mediático de la farándula peruana luego de su entrevista concedida en el podcast de Verónica Linares en donde reveló mayores detalles sobre lo sucedido con Christian Cueva incluso antes de confirmar su relación a los cuatro vientos.

Pamela Franco y Christian Cueva se conocieron de niños

Si bien se conoció que la intérprete y el actual futbolista de Emelec iniciaron una relación desde la clandestinidad en el 2018 cuando aún él estaba con Pamela López, Franco dejó atónito a más de uno debido a que indicó que no conoció a 'Aladino' cuando fue señalada como la manzana de la discordia, sino desde mucho antes.

Vale recordar que, la chimbotana había revelado anteriormente que fue una fiesta en donde logró conocer al exvolante de la selección peruana y que desde ese momento ambos sintieron una atracción aspecto que los llevó a estar en un romance, aún sabiendo que él estaba en una relación de años y que tenía hijos.

No obstante, ello no terminó siendo del todo cierto porque a corazón abierto, en diálogo con la periodista Verónica Linares, trajo a la memoria que tuvo un vínculo de amistad con 'Cuevita' durante su etapa de infancia. Sobre todo porque el padre de la cantante conocía también a su actual pareja.

"Pasa que su familia es de Huamachuco y hay toda una historia detrás. Me fui a almorzar con una prima hace tiempo y con él y le dijo a mi prima que es un poquito mayor y me dijo: 'No te acuerdas Pamela cuando jugábamos con él al frente'. Su madrina justo vivía al frente de la casa de mi tía y me iba a pasar todas las vacaciones ahí", señaló.

Pamela López fulmina a Pamela Franco

Otra de las confesiones que realizó Pamela Franco fue que se sintió arrepentida por usar el nombre de su hija para jurar que no conocía a Christian Cueva, cuando Pamela López le encaró mediane un mensaje por WhatsApp.

Ello generó que la pareja del cantante Paul Michael saliera al frente y arremetiera contra la intérprete. "Ella sí juró por su hija, por lo menos para mí son muy sagrados (los hijos). No tiene cerebro, no tiene corazón", señaló.

Pese a que Pamela Franco reveló que conoció a Christian Cueva en una fiesta, sorprendió al confesar que se conocieron desde que eran unos niños y jugaban juntos.