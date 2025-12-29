WhatsApp dejará de funcionar en estos CELULARES desde el 1 de enero de 2026: AQUÍ la lista completa

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Tecnología

Se reveló la nueva lista de los celulares que podrían quedarse sin WhatsApp desde el 1 de enero de 2026 debido a las nuevas actualizaciones de la aplicación de mensajería instantánea. Conoce si tu equipo móvil será uno de los afectados.

¿Qué celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp?

Estamos a pocos días de despedirnos a diciembre e iniciar el 2026; sin embargo, una noticia ha generado revuelo en el mundo digital y de las redes sociales. Pues bien, se reveló que WhatsApp, aplicación de mensajería que ha conquistado a más de una persona por ser una herramienta esencial para mantenernos comunicados con nuestros seres queridos y en el trabajo, le diría adiós a un grupo de celulares.

Meta ha confirmado que a partir del 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de recibir soporte oficial en una serie de dispositivos que cuentan con sistemas operativos obsoletos, que ya no alcanzan los requisitos mínimos necesarios para mantener funciones actualizadas y un entorno seguro, lo que impactará a usuarios de diversas marcas globales.

Entre los dispositivos móviles, tanto iPhone como Android, que se verán afectados, se encuentran los siguientes:

Android

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy J2.

LG: Optimus L3, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II.

Motorola: Moto G (primera generación), Motora E (primera generación).

Sony: Xperia Z2, Xperia Z3.

Huawei: Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2.

Para no perder WhatsApp, los dispositivos de Android deben contar con la actualización "Android 5.0" o versiones posteriores.

iPhone

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Los dispositivos de Apple deberán contar con iOS 15.1 o versiones posteriores para poder seguir con las actualizaciones de la plataforma de mensajería.

¿Por qué WhatsApp no funcionará en esos equipos?

La medida se debe a que la compañía está enfocada en mejorar la seguridad, el rendimiento y la experiencia del usuario, lo que implica que algunos dispositivos más antiguos ya no podrán soportar las nuevas versiones de WhatsApp. Recuerda que los sistemas anteriores no reciben parches ni actualizaciones necesarias para garantizar el funcionamiento completo de la plataforma como llamadas y videollamadas.

Meta informó que los usuarios cuyos dispositivos dejen de ser compatibles con WhatsApp recibirán un aviso a través de esta aplicación para poder actualizar su sistema operativo y poder seguir usando la app. En caso de no ser posible, deberán respaldar su información para poder recuperarla al usar WhatsApp en un teléfono que sí sea compatible.

¿Qué hacer si tu celular se va a quedar sin WhatsApp?

Revisar la versión del sistema en Ajustes - Acerca del teléfono.

Si hay actualización disponible, instalarla.

Si el equipo ya no se puede actualizar, será necesario cambiar de dispositivo.

Antes de hacerlo, realiza una copia de seguridad en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone). Este paso es fundamental para no perder los chats, fotos, audios ni archivos compartidos.

WhatsApp sigue realizando cambios para mejorar su servicio a los usuarios, así como proteger su seguridad, por lo cual, si tu equipo móvil es obsoleto, no será compatible con las actualizaciones de la app desde el 1 de enero del 2026.