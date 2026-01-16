Cayó X HOY en todo el mundo: Reportan fallas de la red social antes conocida como Twitter

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

Si has intentado ingresar a tu cuenta de X y te has encontrado con un feed vacío o un mensaje de error, no te preocupes, no es tu internet. Reportan que la red social experimenta una caída masiva a nivel global que ha dejado a millones de usuarios afectados.

Usuarios reportan fallas en X (antes Twitter)

La red social X, antes conocida como Twitter, tuvo una caída en sus servicios y herramientas este viernes, 16 de enero. Desde muy temprano, miles de usuarios reportaron que la plataforma de comunicación y divulgación de información presentó fallas de carga y no ha permitido subir nuevo contenido por varios minutos.

De acuerdo con información confirmada por la plataforma Downdetector, los problemas comenzaron alrededor de las 11:00 horas (hora argentina) y se extendieron a distintos países, entre ellos Perú, Estados Unidos, México, Colombia y otros mercados de la región y del mundo.

Cayó X a nivel global. Reporte de Donwdetecter.

Incluso, al tratar de recargar la página de X, a algunos usuarios les aparece mensajes de "error" y otro más inesperado que lleva la siguiente frase: "Esta página no está disponible. Yo grito. Tú gritas. Todos gritamos...para que arreglemos esta página. Dejaremos de hacer bromas y pronto la pondremos en marcha".

Problemas al ingresar a las cuentas de X.

Noticia en desarrollo....