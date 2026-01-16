RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Cayó X HOY en todo el mundo: Reportan fallas de la red social antes conocida como Twitter

¿No carga X? No es tu internet. Usuarios reportan caída de la red social antes conocida como twitter, en la mañana de este viernes, 16 de enero, en todo el mundo. Conoce aquí todos los detalles.

Cayó X a nivel global.
Cayó X a nivel global. (Diario Panorama)

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología / Actualizado al 16/01/2026

Si has intentado ingresar a tu cuenta de X y te has encontrado con un feed vacío o un mensaje de error, no te preocupes, no es tu internet. Reportan que la red social experimenta una caída masiva a nivel global que ha dejado a millones de usuarios afectados. 

Usuarios reportan fallas en X (antes Twitter)

La red social X, antes conocida como Twitter, tuvo una caída en sus servicios y herramientas este viernes, 16 de enero. Desde muy temprano, miles de usuarios reportaron que la plataforma de comunicación y divulgación de información presentó fallas de carga y no ha permitido subir nuevo contenido por varios minutos. 

De acuerdo con información confirmada por la plataforma Downdetector, los problemas comenzaron alrededor de las 11:00 horas (hora argentina) y se extendieron a distintos países, entre ellos Perú, Estados Unidos, México, Colombia y otros mercados de la región y del mundo.

Cayó X a nivel global. Reporte de Donwdetecter.
Cayó X a nivel global. Reporte de Donwdetecter.

Incluso, al tratar de recargar la página de X, a algunos usuarios les aparece mensajes de "error" y otro más inesperado que lleva la siguiente frase: "Esta página no está disponible. Yo grito. Tú gritas. Todos gritamos...para que arreglemos esta página. Dejaremos de hacer bromas y pronto la pondremos en marcha".

Problemas al ingresar a las cuentas de X.
Problemas al ingresar a las cuentas de X.

 

 

Noticia en desarrollo....

