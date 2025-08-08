WhatsApp para invitados: Así es la función que permite chatear sin estar registrado

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Tecnología

Para la versión beta 2.25.22.13, la aplicación WhatsApp tiene lista una función que innovará en su servicio. El "Chat para invitados", le permitirá a millones de personas que no se han registrado con su número telefónico y tampoco tengan instalada la aplicación.

WhatsApp amplía su cobertura

El uso de esta nueva función, no requerirá de la descarga de una aplicación externa. Cabe destacar que esta aplicación presentará algunas limitaciones, por lo que no todas las funciones de WhatsApp estarán operativas.

Según la web especializada WABeetainfo, la app estaba desarrollando esta características para celulares Android en la actualización 2.24.6.2. Esta, permitirá a los usuarios controlar cómo interactúan con servicios de mensajería externos, lo que facilita la gestión de la privacidad y la decisión sobre qué apps pueden intercambiar mensajes con el popular servidor verde.

El modo de invitados de Whatsapp.

Los usuarios podrán desactivar la interoperabilidad de las conversaciones y elegir qué apps de terceros pueden comunicarse con WhatsApp. Este enfoque se ajusta a la normativa de la Unión Europea, que prioriza el control del usuario, garantizando que estos tengan opciones claras sobre sus preferencias de comunicación.

Comunicación más allá de los contactos

Para establecer una conexión con un tercero, el usuario deberá enviar una invitación. Esta puede hacerse por mensaje de texto (SMS), correo electrónico o por redes sociales. Una vez que el invitado reciba el enlace, ingresará a una sala similar a la de la versión web, aunque adaptada para un modo temporal.

Existe una diferencia importante entre el chat con terceros y esta herramienta. Mientras que en el primero depende de que un desarrollador externo cree una integración que conecte su servicio con los usuarios de WhatsApp, los chats de invitados funcionarán completamente dentro del ecosistema del mismo.

Limitaciones del servicio

Los chats de invitados tendrán algunas limitaciones en comparación con los tradicionales. Por ejemplo, no podrán compartir ni recibir archivos multimedia como fotos, vídeos ni GIF. No admitirán mensajes de voz ni vídeo, y no podrán iniciar llamadas de voz ni vídeo dentro de estas conversaciones.

El factor más importante, es que las conversaciones para invitados solo funcionarán de forma individual, por lo que no podrán ser incluidos en chats grupales. Pese a estas restricciones, los mensajes estarán protegidos por el cifrado de extremo a extremo. Esto significa, que solo los usuarios que interactúen podrán leerlos.

De este modo, WhatsApp incluirá una nueva función para sus usuarios y quienes no lo son. Cabe precisar que esta es una versión Beta y presenta limitaciones para los invitados.