RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Tecnología
Tecnología y guiños al cine

De Pixar a la vida real: Así es el "clon" del icónico robot WALL‑E pensado para el hogar

El Zeroth W1, inspirado en WALL‑E, debutará oficialmente en el CES 2026 de Las Vegas. Con funciones domésticas, reconocimiento de gestos y carga rápida, incluso ya puede preordenarse en su página oficial.

El diseño recordó mucho al del visto en WALL-E de Pixar.
El diseño recordó mucho al del visto en WALL E de Pixar. (Composición Exitosa)

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología / Actualizado al 05/01/2026

Síguenos en Google News Google News

La robótica doméstica suma un nuevo protagonista con el Zeroth W1, un dispositivo que evoca al entrañable personaje de Pixar. Aunque no utiliza el característico color amarillo ni los ojos expresivos del original, su diseño con doble banda de rodadura y proporciones compactas lo convierten en un "clon" reconocible para quienes disfrutaron la película.

Funciones para el hogar

El W1 está pensado para tareas domésticas simples: puede ordenar juguetes, transportar objetos de hasta 50 kilos, seguir a las personas dentro de la casa y actuar como acompañante en juegos.

También incorpora una cámara de 13 megapíxeles para tomar fotografías y cuenta con sistemas de navegación que le permiten desplazarse por superficies irregulares como césped, grava o pequeñas pendientes.

W1 estará diseñado para acompañar en el hogar.
W1 estará diseñado para acompañar en el hogar.

Tecnología y características

El robot pesa alrededor de 28 kilos y mide poco más de medio metro de altura. Entre sus especificaciones destacan:

WhatsApp dejará de funcionar en estos CELULARES desde el 1 de enero de 2026: AQUÍ la lista completa
Lee también

WhatsApp dejará de funcionar en estos CELULARES desde el 1 de enero de 2026: AQUÍ la lista completa

  • GPS integrado para orientación precisa.
  • Almacenamiento propio para guardar datos y registros.
  • Conectividad 4G, que amplía sus posibilidades de interacción.
  • Carga rápida de solo una hora, con autonomía aproximada de dos horas.
  • Reconocimiento de gestos y rostros humanos, lo que potencia su capacidad de asistencia e interacción.
  • Sensores LIDAR y cámaras RGB, que le permiten moverse de forma autónoma y segura.

Estas prestaciones lo convierten en un robot versátil, diseñado para convivir con las personas y facilitar pequeñas tareas cotidianas en el hogar.

¿Cuál es su precio?

El Consumer Electronics Show (CES) 2026, que se celebrará en Las Vegas del 6 al 9 de enero, será el escenario oficial de su presentación. Sin embargo, este lunes 5 de enero ya se han realizado algunas muestras previas para la prensa especializada.

¿Por qué la batería de mi celular dura poco si no lo uso tanto?: Causas comunes y cómo solucionarlo
Lee también

¿Por qué la batería de mi celular dura poco si no lo uso tanto?: Causas comunes y cómo solucionarlo

Desde la página oficial de la compañía, el Zeroth W1 puede preordenarse por $4.999 (redondeado a $5.000), lo que lo ubica en el rango de dispositivos premium dentro del mercado de robots domésticos.

Precio del robot.
Precio del robot.

El Zeroth W1 combina nostalgia cinematográfica con innovación tecnológica, ofreciendo un robot que no solo recuerda a WALL‑E, sino que también promete ser un asistente práctico en el hogar.

Su llegada al CES marca un paso más en la integración de la robótica en la vida cotidiana, con un producto que busca conquistar tanto a los entusiastas de la tecnología como a quienes sueñan con tener un compañero robótico inspirado en la gran pantalla.

Temas relacionados CES 2026 doméstico Pixar robot WALL-E Zeroth W1

Siga leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA