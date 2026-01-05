De Pixar a la vida real: Así es el "clon" del icónico robot WALL‑E pensado para el hogar

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

La robótica doméstica suma un nuevo protagonista con el Zeroth W1, un dispositivo que evoca al entrañable personaje de Pixar. Aunque no utiliza el característico color amarillo ni los ojos expresivos del original, su diseño con doble banda de rodadura y proporciones compactas lo convierten en un "clon" reconocible para quienes disfrutaron la película.

Funciones para el hogar

El W1 está pensado para tareas domésticas simples: puede ordenar juguetes, transportar objetos de hasta 50 kilos, seguir a las personas dentro de la casa y actuar como acompañante en juegos.

También incorpora una cámara de 13 megapíxeles para tomar fotografías y cuenta con sistemas de navegación que le permiten desplazarse por superficies irregulares como césped, grava o pequeñas pendientes.

W1 estará diseñado para acompañar en el hogar.

Tecnología y características

El robot pesa alrededor de 28 kilos y mide poco más de medio metro de altura. Entre sus especificaciones destacan:

GPS integrado para orientación precisa.

para orientación precisa. Almacenamiento propio para guardar datos y registros.

para guardar datos y registros. Conectividad 4G , que amplía sus posibilidades de interacción.

, que amplía sus posibilidades de interacción. Carga rápida de solo una hora , con autonomía aproximada de dos horas.

, con autonomía aproximada de dos horas. Reconocimiento de gestos y rostros humanos , lo que potencia su capacidad de asistencia e interacción.

, lo que potencia su capacidad de asistencia e interacción. Sensores LIDAR y cámaras RGB, que le permiten moverse de forma autónoma y segura.

Estas prestaciones lo convierten en un robot versátil, diseñado para convivir con las personas y facilitar pequeñas tareas cotidianas en el hogar.

¿Cuál es su precio?

El Consumer Electronics Show (CES) 2026, que se celebrará en Las Vegas del 6 al 9 de enero, será el escenario oficial de su presentación. Sin embargo, este lunes 5 de enero ya se han realizado algunas muestras previas para la prensa especializada.

Desde la página oficial de la compañía, el Zeroth W1 puede preordenarse por $4.999 (redondeado a $5.000), lo que lo ubica en el rango de dispositivos premium dentro del mercado de robots domésticos.

Precio del robot.

El Zeroth W1 combina nostalgia cinematográfica con innovación tecnológica, ofreciendo un robot que no solo recuerda a WALL‑E, sino que también promete ser un asistente práctico en el hogar.

Su llegada al CES marca un paso más en la integración de la robótica en la vida cotidiana, con un producto que busca conquistar tanto a los entusiastas de la tecnología como a quienes sueñan con tener un compañero robótico inspirado en la gran pantalla.