Lanzamiento del nuevo iPhone 17: Fecha, modelos, colores, precios y almacenamiento

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Tecnología

Se lanzó oficialmente el nuevo iPhone 17 y sus características, así como toda lo nuevo que trae este renovado dispositivo es presentado por Timothy Cook, director ejecutivo de Apple.

Rumores confirmados

Cook confirmó los rumores respecto a algunas características del nuevo y renovado iPhone 17, pues medirá 6,3 pulgadas, 0,2" más que la versión anterior. Además, tendrá acceso a Pro Motion y una tasa de refresco de 120Hz, antes solo disponible en los modelos Pro.

En cuanto a la paleta de colores, se renueva con opciones más atrevidas, junto a los clásicos, llegan cinco nuevas opciones: negro, lavanda, azul neblina, verde salvia y blanco. El material sigue siendo de aluminio y con un cristal completo en la parte trasera, con acabado mate antihuellas.

El iphone 17 contará con el nuevo procesador A19, que promete un mejor desempeño y eficiencia que sus predecesores. Apple también promete 8 horas más de batería para ver videos y una carga más rápida, 50% de capacidad en tan solo 20 minutos.

En cuanto a sus cámaras, renovó la suite, incorporando un sensor principal de 48 MP y una teleobjetiva de 12 MP. La cámara frontal tendrá un mayor tamaño y un sensor cuadrado, lo que permitirá a las personas tomar fotos horizontales y verticales sin tener que rotar sus teléfonos.

Versiones avanzadas del iPhone 17

El iPhone 17 Air es el siguiente en el catálogo. Es hecho de titanio, tiene solo 5,6 mm de grosor y un tamaño de 6,5 pulgadas. Nada de información de su peso hasta ahora. Aseguran que, gracias a Ceramic Shield, es cuatro veces más resistente a golpes que otros dispositivos de su línea. Además, usa el chip A19 Pro en lugar del regular.

En cuanto a sus colores vienen: negro, plata, azul y dorado. Solo tiene un lente en la parte posterior, ello como parte de un sistema fusión que permite varias funciones. Sensores de 48 MP y permitirá tomar video de hasta 4K. Además, prometen que la carga dura un día

En cuanto a la versión Pro, cuenta con una batería que permite hasta 39 horas de reproducción de video. En cuanto a la cámara, todas las posteriores son de 48MP y la frontal es de 18 MP con un campo de visión amplio y una resolución más alta, ideal para creadores de contenido. Viene en 3 nuevos colores: Negro, plateado y naranja. Además, tiene el chip A19 Pro con un grosor de 6,3 mm y en su versión Pro Max con 6,9.

En cuanto a los precios, el regular está a 799 dólares, el Air 999 dólares, Pro 1099 dólares y el Pro Max 1199 dólares. Todos estarán disponibles a partir del 19 de septiembre. De esta manera se presentó el nuevo y renovado iPhone 17, en un video de Apple, junto a otras innovaciones en otros productos de la marca.