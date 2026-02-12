Magaly destruye a Laura Spoya tras accidente que la dejó en UCI: "Si estás cansada, no te vas de juerga"

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El accidente de Laura Spoya durante la madrugada de ayer generó todo tipo de comentarios en programas de espectáculos y podcasts. Magaly no fue ajena al tema y, tras hacer un análisis de los hechos y presentar conversaciones que el modelo tuvo con sus reporteros, la cuestionó duramente por sus actos.

Magaly chanca a Laura Spoya tras accidente

La primera información que se obtuvo tras el accidente de Laura fue que, horas antes, había estado celebrando el cumpleaños de un amigo del trabajo junto a sus compañeros de conducción, Mario Irivarren y Gerardo Pe. Magaly no dudó en cuestionar el hecho de que la conductora haya salido de fiesta y luego manejara su camioneta.

Según Magaly, si Laura estaba tan cansada por el exceso de trabajo, no debió aceptar salir a ningún lado y debió optar por descansar en casa. " Si estás tan cansada, no te vas a una juerga. Si yo estoy cansada, me voy a mi cama a dormir, porque es lo único que mi cuerpo necesita; no me voy a tomar ni media chela", dijo muy enérgica.

Magaly también cuestionó que Laura haya contado que volvió a salir de su casa casi a las cuatro de la madrugada por un pedido especial de su amiga. Indicó que nada vale más que el descanso personal y que, si su amiga necesitaba algo, debió enviarlo por delivery o algún otro medio.

La 'Urraca' indicó que no cree en la versión que Laura dio respecto al accidente. "Ella dice que perdió el control del carro, pero ¿cómo lo pierdes? Hasta ahora no hemos visto el examen toxicológico. ¿Realmente ibas a la casa de tu amiga o ibas a una pijamada?", agregó.

Finalmente, cuestionó la versión de que la ex Miss Perú haya estado hasta las tres de la mañana sin beber alcohol. "¿Desde las 10 hasta las tres de la mañana que se quedó en la juerga solo tomó agua? Ella ha dicho que le encanta la chela... ", concluyó.

Laura habla sobre su estado de salud

La expareja de Brian Rullan también confirmó que está ligeramente sedada y rechazó tener una llamada con los reporteros de Magaly. Además, indicó que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos y que en las próximas horas será sometida a una cirugía.

"No me dejan llamar acá. Es que estoy en UCI por la complejidad de las lesiones y me operan a las 5:00 a.m. ", se lee en la conversación con Laura Spoya.

De esta manera, las declaraciones de Magaly avivaron aún más la polémica en torno al accidente de Laura Spoya. Mientras la ex Miss Perú mantiene su versión de los hechos, las dudas y cuestionamientos continúan creciendo en la opinión pública. El tema promete seguir dando que hablar en los próximos días.