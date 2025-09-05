¿Deseas ocultar tus chats de WhatsApp?: Este es el procedimiento para hacerlo con un código secreto

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Tecnología

Conforme pasa el tiempo WhatasApp ha mejorado sus funciones de seguridad para proteger las conversaciones privadas de los usuarios. La popular aplicación de mensajería ofrece una innovadora opción de protección a través de un código secreto. En esta oportunidad, te explicamos cuál el paso a paso para que uses esta función.

El mencionado código secreto complementa el desbloqueo biométrico de WhatsApp para los chats a los que no quieres que otras personas accedan. Se trata de una opción que se ha desplegado alrededor del mundo y que además de establecer una clave secreta, también brinda la opción de ocultar por completo tus conversaciones en tu celular sin que sean leídos sin el código secreto.

¿Cómo activar el código secreto de WhatsApp?

Para activar esta función los usuarios de la app de color verde deberán seleccionar el chat que desean proteger, mantenerlo pulsado, abrir el menú contextual, es decir, los tres puntos y seleccionar la opción de Bloquear. Cabe destacar que, en iOS la citada opción se denominará Bloquear chat.

Código secreto de WhatsApp

Posteriormente, se abrirá una ventana en la que se podrá elegir la opción de bloquear un chat con un código secreto, ello se podrá realizar a través de huella dactilar o desbloqueo facial.

Tras elegir la opción del código, se establecerá la contraseña o clave de tu preferencia. Inclusive, con el objetivo de que el código secreto sea más fuerte, se podrán utilizar los populares emojis.

Opción crear código secreto de WhatsApp

Asimismo, al deslizar hacia abajo la lista de chats podrás observar la carpeta de chats bloqueados. En tal sentido, podrás entrar en la opción de Ajustes para el bloqueo de chats, a través de la cual aparecerá la opción de ocultar los chats bloqueados.También, más allá de no ver el contenido de los chats, ni siquiera confirmará que exista algún chat protegido en la aplicación.

Una advertencia

Si bien es cierto, esta nueva opción de seguridad de WhatsApp se presenta como un gran beneficio, una advertencia que hay que saber es que se debe tener cuidado de no olvidar el código secreto ya que sí lo haces no vas a poder acceder a la carpeta de chats bloqueados ni leer tampoco mensajes pendientes.

De esta manera, WhatasApp ha mejorado sus funciones de seguridad para proteger las conversaciones privadas de los usuarios. Ahora, la popular aplicación de mensajería ofrece una innovadora opción de protección a través de un código secreto.