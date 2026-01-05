RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Agradeció a Trump

María Corina Machado: "Venezuela será el principal aliado de EE.UU. en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos"

María Corima Machado aseguró que Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en seguridad, energía, democracia y derechos humanos. Agradeció a Trump por la detención de Maduro.

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 05/01/2026

Síguenos en Google News Google News

A través de su cuenta de X, María Corina Machado agradeció a Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro y aseguró que Venezuela será el principal aliado de EE.UU. en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos.

Venezuela como principal aliado de EE.UU.

Este lunes 5 de enero, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, extendió su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su administración por su "firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley".

Su mensaje se enmarca dos días después que, tras una intervención militar norteamericana en Caracas y otras zonas del territorio venezolano, se logró la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En tal sentido, Machado Parisca subrayó que, en un contexto de transición, la nación caribeña se convertirá en un aliado clave de Estados Unidos en diversas áreas fundamentales.

"Los venezolanos agradecemos al presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley. Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos", escribió en sus redes sociales.

Gustavo Petro responde a las amenazas de Donald Trump: "Por la patria tomaré de nuevo las armas"
Lee también

Gustavo Petro responde a las amenazas de Donald Trump: "Por la patria tomaré de nuevo las armas"

Además, la también Nobel de la Paz expresó que "la libertad de Venezuela está cerca" y que "pronto", tantos los ciudadanos que se encuentran en la nación caribeña así como aquellos que se encuentran en el exterior podrán retornar a la tierra que los vio nacer. "Vamos a gritar, a orar y abrazarnos en familia proque nuestros hijos regresarán a casa", sentenció.

Venezolanos celebran captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro ha acaparado el ámbito político internacional y con ello diversos ciudadanos venezolanos alrededor del mundo se han mostrado a favor de dicho acontecimiento que marca una parte importante en la historia del país sudamericano.

Crisis en Venezuela: "Declaraciones de Trump han desencantado a la oposición", indica periodista venezolano
Lee también

Crisis en Venezuela: "Declaraciones de Trump han desencantado a la oposición", indica periodista venezolano

Al respecto, María Corina Machado deslizó una cantidad aproximada de cuántos de sus conciudadanos habrían participado de diversas arengas y expresiones de celebración  tras la caída del líder chavista.

"El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela", sostuvo en un mensaje en su cuenta de X.

Como vemos, luego de dos días de efectuarse la caída de Nicolás Maduro, María Corina Machado, recurrió a su cuenta oficial de X para extender su agradecimiento al presidente Donald Trump por la detención de Nicolás Maduro. Además, 

Temas relacionados captura Donald Trump Estados Unidos Maria Corina Machado Nicolás Maduro Venezuela

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA