José Antonio Kast: Tribunal Calificador de Elecciones lo proclama como presidente electo de Chile hasta 2030

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este lunes 5 de enero, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), proclamó oficialmente a José Antonio Kast Rist como presidente electo de la República de Chile para el período 2026-2030, tras vencer en diciembre último en segunda vuelta a Jeannette Jara.

En una ceremonia llevada a cabo en la Región Metropolitana, el líder del Partido Republicano recibió el título que lo hace sucesor de Gabriel Boric, quedando totalmente apto para asumir funciones formalmente el próximo 11 de marzo.

Listo para su llegada al Palacio de La Moneda

Mientras esta semana continuará con su gira latinoamericana, la cual lo traerá al Perú el miércoles 7 de enero, día en el que se reunirá con el presidente José Jerí Oré, hoy el Tricel ha dado por culminado el ciclo electoral en Chile, oficializando su triunfo con un 58.16 % de los votos contra el 41.84 % de los sufragios obtenidos por la representante de la izquierda del país del sur.

"El Tribunal Calificador de Elecciones, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 95 de la Constitución Política de la República, ha declarado válido y ajustado de derecho el proceso electoral llevado a cabo con motivo de la segunda votación para Presidente de la República", señala la resolución.

Al acto protocolar llegaron los los presidentes de los partidos Renovación Nacional, Unión Democrática Independiente y del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien quedara en cuarto puesto en la primera vuelta electoral celebrada en noviembre pasado.

Cabe señalar que, desde la izquierda (Partido Comunista) no han acudido al evento por estar en desacuerdo con la postura de Kast, quien expresó su apoyo a la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela que logró la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Visitará al Perú esta semana

Tal como fuera oficializado a finales de diciembre, el proclamado y electo presidente de Chile, José Antonio Kast, arribará este miércoles 7 de enero al Perú para reunirse con su homólogo peruano, a fin de abordar diversos temas bilaterales, como, por ejemplo, la crisis migratoria en la frontera y lucha contra el crimen organizado.

Sobre esta latente problemática que comparten ambas naciones y en el marco de la caída de Nicolás Maduro - hoy en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn - la tarde del domingo 4 de enero sostuvieron una nueva comunicación telefónica para abordar dicha situación.

En esa línea, Jerí y Kast coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un proceso de transición, el cual permita la recuperación de la democracia en Venezuela, tomada por el chavismo desde hace más de 25 años.

De esta manera, el presidente electo de Chile continúa con los preparativos constitucionales para asumir funciones, mientras esta semana visitará al Perú para reunirse con José Jerí.